Tereza Brodská se znovu loučí se seriálem Ulice. Herečka, kterou diváci znají jako Báru Jordánovou, oznámila svůj odchod během živého vysílání na Instagramu Agáty Hanychové. „Po dvou letech končím v Ulici,“ uvedla Brodská.
Tereza Brodská znovu opouští Ulici. Prozradila, co bude dělat po konci v seriálu
Herečka Tereza Brodská se po návratu do seriálu Ulice opět loučí s rolí Báry Jordánové. V živém vysílání přiznala, že její angažmá bylo od začátku časově omezené, a naznačila, na co se těší po skončení natáčení.
V oblíbeném seriálu přitom patřila k původním tvářím. Poprvé se v něm objevila už v roce 2005, po pěti letech ale z projektu odešla. Návrat přišel až v roce 2024, nyní se však její druhá etapa znovu uzavírá. Podle herečky nešlo o žádné překvapivé rozhodnutí. „Byla taková dohoda. Měla jsem smlouvu na dva roky,“ vysvětlila s tím, že vše bylo od začátku nastavené právě tímto způsobem.
Aktuálně ji ještě čeká dokončení natáčení. „Dodělávám do dubna seriál a pak jsem volná. Nevím, co budu dělat, ono něco přijde, já to nechávám osudu. O nic nejde, zase bude něco jiného, nového,“ svěřila se herečka, která bere změnu s nadhledem a těší se na to, co přijde dál.
Než se pustí do dalších pracovních nabídek, chce si užít i trochu klidnější období. „Budu zase v domácnosti, taková japonská žena, co má uklizeno, uvařeno, ještě se u toho uklání,“ zavtipkovala.
První odchod byl emotivní
Brodská v minulosti otevřeně popsala, jak náročné pro ni bylo natáčení seriálu Ulice. Herečka, kterou si diváci spojili s postavou Báry Jordánové, přiznala, že práce na denním seriálu byla v začátcích mimořádně vyčerpávající a podepsala se i na zdraví celého štábu. „Dělali jsme to ze začátku v pár lidech. Musím říct, že to každý po roce, dvou odnesl zdravotně. Ty dvanácti, třináctihodinové směny byly záhul s tím, že všichni pak odešli, ale herci museli jít domů a naučit se dalších pětadvacet stránek textu na další den. To bylo docela silné kafe, ale na všechno si člověk zvykne,“ zavzpomínala Brodská na Frekvenci 1.
Po několika letech tak podle svých slov cítila, že nastal čas udělat změnu. „Těch šest let si myslím, že stačilo. Myslím, že je rozumné a moudré v pravou chvíli odejít,“ uvedla herečka. Zároveň naznačila, že sama nikdy nepatřila k lidem, kteří by denní seriály pravidelně sledovali. „Jako divák chápu, že pro někoho je určitá droga, když se zadívá na seriál a já to neodsuzuji. Jako divák jsem tomu ale nepropadla. Já nemám ráda závislost jako takovou v ničem. Takže nejsem seriálový divák,“ dodala.
Štědrý honorář
Vedle náročného pracovního tempa přitahovala pozornost i finanční stránka jejího angažmá. Podle dřívějších odhadů měla za jeden natáčecí den inkasovat přibližně 13 tisíc korun. Pokud by absolvovala zhruba deset natáčecích dnů měsíčně, mohlo by to znamenat příjem kolem 130 tisíc korun za měsíc. V ročním součtu, po započtení letní pauzy, se tak částka mohla pohybovat okolo 1,4 milionu korun. Za šest let by tedy šlo přibližně o 8,5 milionu korun. Tyto částky ale nebyly oficiálně potvrzené.