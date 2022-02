Na Terezu Brodskou sprostě zaútočil cizí muž. Vyřešila to facka

Herečka Tereza Brodská projevila velkou odvahu, když se postavila muži, který na ni velmi vulgárně zaútočil. Na svém instagramovém účtu popsala, jak se do situace dostala. Brodská se rozepsala o tom, že když byla nakoupit, rozhodla se pustit ve frontě na pokladnu před sebe starší ženu s drobným nákupem. To ale odstartovalo kolotoč událostí, které vyústily v to, se herečka musela fyzicky bránit.

"Vynořil se chlap a začal: 'Ty kr*vo, když takhle budeš pouštět každýho, tak přijdu domů večer.' Obtěžkaná taškama jsem mu slušně odpověděla, že se jednalo jen o jednu paní. A on začal řvát a nadával a poslední jeho slovo byla 'p**a'," začala Brodská své vyprávění. To, co následovalo poté, podle všeho překvapilo i samotnou herečku.

"Jak to slovo dořekl a celá fronta za mnou jen koukala, tak jsem ty těžký tašky upustila a vrazila mu facku! Velkou! On jen zíral, já posbírala rozmašírovanej nákup a vypadla s hrůzou, že mě prohodí výlohou," popsala celý incident.

Dodala, že doposud měla s fackou zkušenosti pouze z natáčení a nikdy by ji nenapadlo, že něco takového udělá i v reálném životě. Přesto se prý cítila velmi dobře, protože byla schopná postavit se za sebe.

Herečka si je ale vědoma toho, že fyzické násilí není dobré řešení a a svoje fanoušky vybídla k tomu, aby se do ničeho takového nepouštěli. Přesto prý své reakce nijak nelituje.

Pod příspěvkem se okamžitě vynořila spousta podporujících reakcí. A to nejen od jejích příznivců, ale také od kolegyň. "No tak to už tedy muselo být. Jsi statečná a dobře jsi udělala. Hulvát," napsala například Regina Řandová, se kterou se Brodská potkávala při natáčení seriálu Slunečná.