Asi každé ženě záleží na tom, jak vypadá. A ty, které jsou veřejně známé, jsou pod velkým tlakem. Herečka Tereza Bebarová, kterou proslavila například role Světlany v nekonečném seriálu Ulice, se rozhodla, že začne běhat. Na rozdíl od jiných si ale nepotrpí na pozlátko sociálních sítí.
Tereza Bebarová bez filtru: Ukázala se zpocená a rýpla si do Simony Krainové
Tereza Bebarová překvapila fanoušky nečekanou upřímností. Zatímco většina celebrit ukazuje jen dokonalé snímky, ona bez ostychu sdílela i zpocenou realitu po běhu – a ještě si u toho rýpla do Simony Krainové. Její příspěvek okamžitě rozpoutal reakce a pobavil tisíce lidí.
Na svých sociálních sítích proto ukázala, jak vypadá nejen před během, ale i po sportovním výkonu. A nebojí se pořádné dávky sebeironie. „Instagram vs realita. Typický příklad. Instafriendly fotka před během, cítíte ten vibe, odhodlání, antiage feel, sportovního ducha? A pak přijde ta upocená realita, kterou fakt nechceme ukazovat… Tak vám ji sem šoupu, protože jsme koneckonců jenom lidi, ne? A kdo vypadá po běhání jako Simona Krainová, ať hodí kamenem!“ napsala Bebarová s lehkým rýpnutím do modelky Simony Krainové. Nejspíš tak narážela na nedávnou kauzu ohledně známé modelky.
Ta je proslulá svou vášní k běhu a denně zdolá trasu dlouhou deset kilometrů. V poslední době se ale kolem ní strhla pořádná mela, kterou odstartovala slovenská fitness trenérka, jež si dovolila upozornit na to, že Krainová si pravděpodobně filtrem vylepšuje své tělo, které prezentuje sledujícím. „Kdybych nesnědla tak dobrý brunch, tak se pozvracím. Vysvětlete mi, proč krásná žena se štíhlou postavou, která možná nemá genetiku na to, mít užší pas, protože má třeba kratší trup, proč je tam potřeba ukazovat ženám, že jsem ještě štíhlejší , i když nejsem. Protože mám takovou stavbu těla?“ uvedla Zuzana Hanajíková ve svém vyjádření.
Krainová se vůči kritice ostře ohradila a nenechala na trenérce nit suchou. „Tak si to pojďme říct na rovinu, moje milá Zuzanko. Prý jsi fitness trenérka. O to víc nechápu, jak si můžeš dovolit označit cizí tělo a roky práce za „filtr a efekt„. Fakt mi chceš tvrdit, že existuje filtr, který vytvoří takovou formu? Tak sem s ním. Ráda ho ukážu všem a ušetříme si roky dřiny,“ vzkázala modelka. Zároveň si neodpustila ani osobnější poznámku: „Prosím tě, vzpamatuj se, holčičko. Já chápu, že potřebuješ pozornost, že se ti to náramně hodí do krámu, ale osočovat ženu v 53 letech, že tohle nejsem já, že se za mnou vlní podlaha nebo postel – ty si se normálně pos*ala."
Ať už byla slova Bebarové myšlena jakkoliv, své sledující tím náramně pobavila. V komentářích nešetřili chválou a dokonce se shodli na tom, že jejich oblíbená herečka je krásnější než zmiňovaná modelka.