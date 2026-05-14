V květnu roku 2020 zasahovala policejní hlídka na Floridě v Delray Beach u zakrvácené pětadvacetileté Lii Balanovské. Tu měl napadnout její tehdejší přítel, český miliardář Richard Chlad. Podle protokolu na ni měl jít s nožem, dvakrát ji uhodit pěstí do tváře a vyhrožovat jí smrtí. Mladá žena ale odmítla s policií spolupracovat. Celý incident Chlad dle svého vyjádření považuje za spiknutí za účelem ho poškodit.
Temné obvinění z Floridy znovu ožilo. Chlad mluví o pomstě a spiknutí
Případ starý několik let znovu budí obrovský rozruch. Kolem miliardáře Richarda Chlada se opět rozvířila kauza z Floridy, kde měl podle policejního protokolu napadnout svou tehdejší partnerku. Podnikatel ale jakoukoli vinu odmítá a tvrdí, že jde o cílený útok na jeho osobu.
„Já se za ty roky k tomu vyjadřoval hodně, spousty jsem toho na sebe napráskal v podcastech, takže vůbec nechápu, proč se to teď znovu otevírá. Ale od neděle už vím, že jde o pomstu bývalých policajtů. A tuším i, kdo je instruuje,“ řekl tajemně pro iDnes. „S tou expartnerkou už léta nejsem v kontaktu. Možná tři čtyři roky jsem s ní nemluvil, protože kdykoliv se ozvala, bylo to vždycky spojené s nějakými animozitami a očerňováním. Navíc nebyla ve správném rozpoložení,“ naznačil, že mladá blondýnka měla problém s návykovými látkami.
V celé věci našel Chlad podle svých slov zastání tam, kde by to nečekal. A sice u bývalého partnera moderátorky Zuzany Belohorcové Vlasty Hájka. S ním se Chlad před nějakou dobou rozkmotřil, a došlo dokonce na fyzickou potyčku.
„Ale stalo se, že díky těmto neuvěřitelným věcem, které se teď dějí, jsem zvedl telefon a potkal se s Vlastou Hájkem. A i když to vypadalo, že už se budeme doživotně nepřátelit, z desetiminutového setkání bylo nakonec dvouhodinové, až mi málem uletělo letadlo. A bylo hezké, že mi říkal už do telefonu, že kdybych mu nezavolal, sám by se po mně sháněl, protože to, co se teď kolem mě děje, není normální,“ vypráví Chlad.
„Chtěl jsem vědět, jestli ho někdo kontaktoval, protože on mi v tom případě na té Floridě tenkrát dost pomohl, byl u toho od začátku. Ptal jsem se ho, jestli si někdo u něj ty informace, které se teď o mně píšou, ověřoval, jestli s někým mluvil. A odpověď zněla, že se s ním nikdo o tom nebavil, a že kdyby mu kdokoliv zavolal, že mu řekne, jak to celé bylo. Že je to komplot proti mé osobě,“ je si jistý miliardář.