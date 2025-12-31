Bývalá televizní hlasatelka Saskia Burešová patří mezi ty, pro něž byl rok 2025 velmi těžký. Největší ranou pro ni byla nečekaná smrt životního partnera, režiséra Petra Obdržálka. „Takový rok bych nepřála ani největšímu nepříteli,“ posteskla si Burešová.
Televizní hlasatelka Saskia Burešová o svátcích bojovala o život
Na právě končící rok 2025 by moderátorka Saskia Burešová nejraději zapomněla. Musela se vyrovnat se ztrátou manžela a o vánočních svátcích bojovala o život.
„Vše se seběhlo strašně rychle. V noci z neděle na pondělí upadl a záchranka ho převezla do nemocnice. Diagnóza byla zdrcující – mozková mrtvice. Celý život se držel, až v posledním roce začalo zdraví zlobit. Odumřel mi kus duše,“ zavzpomínala na nejhorší okamžiky svého života televizní legenda. Bohužel tím všechno zlé, co jí letošní rok přichystal, nemělo skončit a ji postihly velmi vážné zdravotní problémy. Ty se u ní projevily před pár dny.
„Všichni se divili, kde jsem zmizela, ale já ležela v karlovarské nemocnici a doufala, že ta antibiotika zaberou,“ řekla pro deník Aha!. „Nejdřív léčení s bolavou páteří, pak operace kolene – tehdy jsem si říkala, kdy už to skončí? A nakonec přišla ta největší rána, když odešel můj muž,“ rozpovídala se o strastech, které ji potkaly. Vše vyvrcholilo návštěvou lázní, kam měla původně naplánováno jet s manželem, nakonec ji ale doprovodil syn.
„Syn se uvolil, že pojede se mnou na svátky do Karlových Varů a že mi chvilka klidu a jiné prostředí udělá dobře. Taky manžel se tam moc těšil, tak jsem to chtěla splnit,“ svěřila se hlasatelka. „Do lázní jsem se těšila, ale tři dny po příjezdu mě odvezli do nemocnice. Zachránili mě tam – a já jsem jim za to neskonale vděčná,“ říká s úlevou. Fyzicky už je skoro v pořádku, po psychické stránce je to ale horší. „Ty duševní rány zahojit trvá mnohem déle…“ přiznává smutně.