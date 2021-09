Barbora Strýcová před porodem. Zveřejnila krásné fotky i apel na ostatní rodiče

Těhotenské snímky nafotil její kamarád a fotograf Benedikt Renč, bratr režiséra Filipa Renče. Tenistka k nádherným snímkům připsala, že je na miminko připravena.

Strýcová se nedávno zúčastnila kurzu první pomoci dětem, aby byla svému miminku schopna v případě potřeby pomoci. Bývalá tenisová hvězda chce ostatní rodiče povzbudit, aby absolvovali podobný kurz. Jak jsou podobné znalosti důležité, poznala i herečka a influencerka Nikol Leitgeb, dříve Štíbrová, která za záchranu života syna Tobiase vděčí svému muži, který kurz absolvoval.

Strýcové kromě přátel a rodiny přejí klidný a zdárný porod i její sledující, kterých má na Instagramu 114 tisíc. Fanoušci netrpělivě čekají na příchod miminka, ale i na to, jaké jméno se Strýcová a její partner rozhodli malému synovi dát. "Nádherný! Krásná! Držím palce u porodu, ať to jde všechno hladce," napsala pod snímek jedna ze sledujících.

Tenistka Barbora Strýcová oznámila 26. března roku 2021, že s partnerem Petrem Matějčkem očekávají miminko. Letos v květnu oficiálně ukončila tenisovou kariéru. Naposledy by se Strýcová ráda rozloučila s tenisem na milovaném Wimbledonu, kde v roce 2019 zaznamenala svůj největší kariérní úspěch, když se probojovala do semifinále, kde nestačila na Serenu Williamsovou.

Strýcová, které by se měl co nevidět narodit syn, se radostnou novinu dozvěděla podle iSportu v přísné karanténě před Australian Open. Zároveň přiznala, že s Matějčkem plánují svatbu. Ta by se měla uskutečnit po porodu. "Nechci mít svatbu s bříškem. Ráda bych si na ní dala i nějaký alkohol," prozradila nastávající maminka.