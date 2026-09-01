Olga Lounová si mateřství rozhodně nenechává diktovat okolím. Zpěvačka, která má s partnerem Janem Kreglem dvě malé dcery, Arianne a několikaměsíční Vivien, přiznává, že je velmi pozornou mámou a snaží se, aby její děti plakaly co nejméně. Zároveň ale říká, že nechápe rodiče, kteří jsou na své potomky zbytečně přísní. „Stejně ti přece jde o to, aby to dítě bylo šťastný,“ vysvětluje. A pokud by jednou její dcera odmítala chodit do školy, neváhala by prý a učila ji doma. Její přístup k výchově je zkrátka stejně svérázný jako ona sama.
Těhotná nafotila Playboy a teď kojí dvě děti. Olga Lounová má na mateřství jasný názor
Olga Lounová rozhodně nepatří mezi maminky, které by se nechaly svazovat tím, co se „má“. Zpěvačka dnes kojí zároveň miminko i svou tříapůlletou dceru. Prozradila také své vlastní tipy ke kojení. Některými svými názory přitom může pořádně překvapit.
Olga se přitom mateřství rozhodla podřídit i některé věci, které by jiné ženy možná vůbec neřešily. Už ve dvaatřiceti letech si nechala zmrazit vajíčka. V té době totiž závodila v rallye a bála se, že by se jí při nebezpečném sportu mohlo něco stát. „To mě hrozně uklidnilo,“ přiznává. Nakonec je ale nepotřebovala, protože obě těhotenství přišla přirozeně. Zmražená vajíčka tak zůstávají dodnes uložená a Olga dokonce připustila, že by je jednou mohla někomu věnovat.
Velkým tématem je pro ni také kojení. Olga nyní kojí obě dcery najednou – miminko Vivien i starší Arianne, které je tři a půl roku. Sama říká, že právě kojení pro ni získalo po narození dcer úplně nový význam. „Nečekala jsem, že to kojení pro mě bude tak vzácná věc a miminko bude mít přednost přede vším,“ přiznala. Dokonce se během svých pracovních cest neváhá přizpůsobit situaci a miminko nakojit prakticky kdekoli. Sama také otevřeně mluví o tom, že podle ní není důvod, aby se ženy za kojení nebo těhotenství styděly. Právě těhotná se ostatně v roce 2022 objevila na titulní straně českého Playboye jako první těhotná Češka.
„To těhotenství je tak nádherný a proč by se měla ženská schovávat? Já bych jinak nikdy netěhotná nevzala nabídku na Playboy, možná teď jako kojící. To je druhá věc, kterou se snažím propagovat. Protože to je to nejlepší pro ten vývoj toho dítěte. Dřív se říkalo kojit do půl roku, teď říkají kojte do čtyř let,“ svěřila se v podcastu Agáty Hanychové.
Lounová má na kojení ostatně své vlastní rady, které vycházejí především z její osobní zkušenosti. Sama tvrdí, že i když žena o mléko přijde, nemusí to podle ní znamenat konec a laktaci lze znovu nastartovat. Za důležité považuje co nejdříve přikládat miminko, a to podle svých slov i po císařském řezu, nebo s ním spát. Velkou pomocí je pro ni také kojicí polštář s kuličkami uvnitř. Důraz klade rovněž na jídelníček a dostatek tekutin. Doporučuje například pomeranče, které podle jejího názoru tělu dodají potřebný vápník a vitamin C, a také potraviny bohaté na bílkoviny, jako je tvaroh.