Těhotná Dominika Myslivcová přirovnává svůj stav k nikdy nekončící kocovině

Dominika Myslivcová je ve čtvrtém měsíci. To, že je těhotná, se dozvěděla těsně před Vánoci, s fanoušky se o radostnou novinu podělila před několika týdny. Na svých sociálních sítích sdílela fotku ve spodním prádle a s kojeneckou lahví, na které se jí rýsovalo těhotenské bříško. "Projekt baby," připsala pod to.

"Reakce lidí byly senzační. Hrozně mě to dojalo, blahopřálo mi strašně moc lidí. Byl to krásný moment," pochvalovala si. Ačkoli si těhotenství užívá, přiznala, že se fyzicky první měsíce necítila zcela ve své kůži.

"Celé dny jsem ležela v posteli, pyžamu, úplně otřesená. Znala jsem jen cestu na toaletu a do postele, bylo to jako nekončící kocovina. Pořád jsem měla nevolnosti a nepřestávalo to," postěžovala si. Otcem dítěte je její partner, podnikatel Zdeněk Chytil.

"Nejdříve nebyla žádná reakce, úplně ztuhl, byl z toho v šoku a nedokázal ze sebe vydat ani hlásku. Po chvíli z toho byl už nadšený," vzpomínala na jeho první reakci Myslivcová pobaveně. Dítě podle ní neplánovali, zkrátka se to stalo: "Několikrát jsme se bavili o miminku, ale nebylo to tak, že jsme si řekli, teď na to jdeme. Absolutně mě nenapadlo, že si jednou nedáme pozor a bude to."