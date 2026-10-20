Charlotte Štiková Stefan prožívá náročné období. Zatímco se s manželem Martinem Stefanem těší na narození dcery Scarlett, musela kvůli vážným zdravotním problémům vyhledat lékařskou pomoc. O své hospitalizaci informovala prostřednictvím Instagramu, kde také popsala, jak závažné výsledky jí lékaři naměřili.
Těhotná Charlotte Štiková skončila v nemocnici. Lékaři jí zjistili život ohrožující anémii, musela dostat transfuze
Charlotte Štiková Stefan se místo poklidných příprav na narození prvního potomka potýká s vážnými zdravotními komplikacemi. Nastávající maminka skončila v porodnici na Bulovce, kde jí lékaři odhalili extrémně nízkou hladinu hemoglobinu. Její stav si vyžádal krevní transfuze. Fanoušky však uklidnila zprávou, že očekávaná holčička je v pořádku.
„Mám extrémní anémii, kde mi bylo naměřeno 43 g/l, přitom norma je například kolem 140 g/l. Takže moje hodnota už je život ohrožující,“ svěřila se svým sledujícím. Takto výrazný nedostatek hemoglobinu představuje závažný zdravotní stav, protože krev nedokáže dostatečně zásobovat organismus kyslíkem. Charlotte proto musela podstoupit krevní transfuze, které mají pomoci její stav stabilizovat.
Nejdůležitější je pro ni zdraví miminka
Přestože si nastávající maminka prochází nepříjemným obdobím, jednu velmi dobrou zprávu přece jen má. Její nenarozená dcera je podle dosavadních vyšetření v pořádku. „Naštěstí miminko je v pořádku a to je to nejdůležitější,“ vzkázala Charlotte, pro kterou je zdraví holčičky momentálně největší prioritou.
Na sociálních sítích se nebála ukázat ani méně příjemnou stránku hospitalizace. Sdílela například fotografii krevního vaku a poděkovala zdravotníkům z porodnice na Bulovce, kteří o ni pečují.
Ani v nemocnici však neztrácí svůj typický nadhled. Sledujícím se ukázala bez výrazného make-upu a poznamenala, že už alespoň ví, proč v poslední době působila unaveně a trápily ji výrazné kruhy pod očima. „Další infuze dokopána a zítra pokračujeme,“ napsala k jednomu z nemocničních snímků.
Na dceru Scarlett se těšila už týdny
Charlotte očekává svého prvního potomka s manželem Martinem Stefanem. Ještě začátkem října sdílela těhotenské fotografie a radovala se z blížícího se příchodu holčičky, pro kterou rodiče vybrali jméno Scarlett.
Radostné očekávání nyní vystřídaly obavy o její zdraví. Podle informací, které Charlotte sama zveřejnila, však lékaři její stav řeší a miminku se daří dobře. Jak dlouho bude muset v nemocnici zůstat, zatím není jasné.