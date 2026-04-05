Těhotenství Charlotte Štikové? Po slovech Ornelly přišlo popření i omluva

Charlotte ŠtikováFoto: GWUZD PAVEL
Charlotte ŠtikováFoto: GWUZD PAVEL
Jana Harmáčková

Ornella Koktová o Velikonocích naznačila, že její sestra Charlotte čeká dítě, jenže krátce nato přišlo zpochybnění celé informace. Údajné těhotenství popřel nejen člověk z blízkého okolí Charlotte, ale i její otec Michal Štika, načež se Ornella veřejně omluvila s tím, že šlo o planý poplach.

Velikonoce v rodině Štikových přinesly další nečekaný zvrat. Ornella Koktová totiž na sociálních sítích otevřela velmi citlivé téma ze soukromí své sestry Charlotte, když naznačila, že je těhotná. Informace se rychle rozšířila a začala žít vlastním životem. Jenže krátce nato přišlo zásadní zpochybnění celé situace.

Charlotte Štiková, Ornella Koktová

Redakci webu Expres se totiž ozval člověk z blízkého okolí Charlotte, který tvrzení označil za nepravdivé. „Zeptejte se jejího tatínka Michala,“ doporučil. Po oslovení otce obou sester přišlo překvapivé vyjádření – podle Michala Štiky si měla Ornella celou věc jednoduše vymyslet.

Celá kauza přitom odstartovala emotivním příspěvkem Ornelly, ve kterém se zastala své sestry a zároveň naznačila její těhotenství. „Ať už je Charlotte jakákoliv, další útoky od osoby jménem Binias si nezaslouží. Je to dospělá žena a musí sama vědět, jak se svým životem naloží,“ napsala na Instagramu. V dalším vzkazu přitvrdila: „Absolutně nechápu, jak někdo může kopat do své těhotné dcery! Já si taky zažila své, ale přece jen Charlotte není takový tvrďák jako já. Charly drž se,“ dodala a připojila i společné fotografie z dětství.

Zpráva o údajném těhotenství se okamžitě rozšířila médii i mezi veřejností. Zatímco někteří začali Charlotte gratulovat, jiní zpochybňovali, jak by si v nové roli vedla. Do celé situace ale výrazně zasáhl právě jejich otec, který informace jednoznačně popřel. „Není to pravda. Nevím, proč to Ornella napsala. Asi si chtěla zajistit sledovanost a odběr,“ uvedl Michal Štika.

Podle něj je přitom s Charlotte v pravidelném kontaktu a viděli se krátce před Velikonocemi, takže má o jejím životě aktuální přehled. Celou situaci nakonec komentovala i samotná Ornella, která přiznala, že se nechala zmást. „Vše je jinak. A já si z toho opět beru ponaučení. Omlouvám se vlastně všem, protože jsem se nachytala v dobré víře,“ napsala ve svých stories a dodala, že šlo jen o „planý poplach.

Zdroj: Expres, Instagram Ornelly Koktové

