Podle informací webu Expres.cz je mužem, který získal srdce někdejší Miss World, lékař a majitel stomatologické kliniky. Kuchařová o něm dosud veřejně prakticky nemluvila a ani na sociálních sítích nedávala fanouškům příliš vodítek. Pokud už se po jejím boku nějaký muž objevil, většinou z něj bylo vidět jen tolik, aby mohly začít spekulace – ale ne tolik, aby ho bylo možné spolehlivě identifikovat.
Taťána Kuchařová se znovu vdala. Nového Ondřeje dokázala před veřejností utajit až do svatby
Taťána Kuchařová dokázala něco, co se v českém showbyznysu daří jen málokomu. Několik let po bouřlivém rozvodu s Ondřejem Brzobohatým si vybudovala nový vztah prakticky mimo dosah médií – a veřejnost se o něm dozvěděla až ve chvíli, kdy už byla znovu vdanou paní. Pikantní detail? Také její nový manžel se jmenuje Ondřej.
Ještě během léta například zaujala fotografie z Českého Krumlova. Kuchařová na ní měla položenou ruku na mužské noze. Tvář tajemného společníka ale neukázala a k tomu, zda je zadaná, se nevyjádřila. Spekulace o nové lásce přitom kolovaly už delší dobu.
Teď je jasno. Partnera nejen měla, ale vztah dokázala dovést až ke svatbě, aniž by předtím absolvovala obvyklé kolečko společných fotografií, rozhovorů, oficiálního oznámení vztahu a zásnub.
Po rozvodu začala své soukromí hlídat mnohem víc
Opatrnost není vzhledem k její minulosti nijak překvapivá. Manželství s Ondřejem Brzobohatým, které uzavřela v roce 2016, skončilo v roce 2021 rozchodem a o rok později rozvodem. To, co následovalo, se proměnilo v jednu z nejsledovanějších vztahových kauz českého showbyznysu.
Na veřejnost se dostaly části církevní žaloby na anulaci manželství a mezi bývalými partnery následně začal civilní soudní spor. V jeho první instanci letos soud uložil Kuchařové omluvu a náhradu ve výši 250 tisíc korun za některá nepravdivá tvrzení, která podle rozhodnutí zasáhla do Brzobohatého osobnostních práv. Omluvit se měl za část svých výroků také Brzobohatý. Rozhodnutí nebylo pravomocné a Kuchařová oznámila odvolání.
Po letech, kdy byly intimní detaily jejího manželství a rozchodu veřejně rozebírány, tak tentokrát zvolila přesně opačnou strategii. Nového muže jednoduše nechala mimo svět showbyznysu.
Brzobohatý reagoval stručně
Na zprávu o druhé svatbě své bývalé ženy reagoval Ondřej Brzobohatý bez emocí a s lehkou nadsázkou. „To je hezké. Nezbývá, než popřát novomanželovi hodně štěstí,“ uvedl pro Blesk. Kuchařová má za sebou i několik dalších známých vztahů. V minulosti tvořila pár například s někdejším pražským radním Milanem Richterem nebo americkým modelem Lanem Carlsonem. Největší pozornost ale pochopitelně provázelo právě její manželství s Brzobohatým.
Z družičky nevěstou
Nová svatba má navíc zajímavou rodinnou symboliku. Podle Expresu se konala v Opočně, které už jednu významnou svatbu rodiny Kuchařových zažilo. Před třemi lety se tam vdávala Taťánina mladší sestra Kristýna, která si v Kostele Nejsvětější Trojice brala Ondřeje Přibyla. Taťána jí tehdy šla za družičku.
A při následné oslavě přišla drobná událost, která dnes působí téměř prorocky. Když nevěsta hodila mezi nezadané ženy svatební kytici, skončila právě v rukou Taťány. Už tehdy se objevovaly vtípky, zda nebude další na řadě.
O tři roky později se do Opočna skutečně vrátila. Tentokrát už nikoli jako družička, ale jako nevěsta. A shodou okolností si stejně jako její sestra vzala muže jménem Ondřej.
Novou lásku si nechala jen pro sebe
Zatímco po rozvodu vznikal kolem Kuchařové dojem dlouhodobě nezadané ženy, realita byla zjevně jiná. Na veřejné akce chodila většinou sama nebo s přáteli a svého partnera neukazovala. O to překvapivější nynější zpráva je.
Po zkušenosti s prvním manželstvím si tentokrát rozhodující část vztahu nechala mimo kamery. Veřejnost neviděla první společnou fotografii, neposlouchala rozhovory o začátcích vztahu a nedočkala se ani okázalého oznámení zásnub.
Kuchařová jednoduše přeskočila všechny mezikroky a ukázala až výsledek: je podruhé vdaná. A muže, kterého se jí dlouhé měsíce dařilo skrývat před veřejností, už může nazývat svým manželem.