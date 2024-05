Taťána Kuchařová vyjádřila nechuť k plastikám: "Říkám holkám, ať nevypadají stejně"

V roce 2006 se Taťána Kuchařová stala historicky první Češkou, která získala prestižní titul Miss World. To se letos povedlo zopakovat rodačce z Třince, pětadvacetileté Krystyně Pyszkové.

"Mně se vrátily všechny vzpomínky s vítězstvím Krystýny, je to neskutečný úspěch, osmnáct let na to Česká republika čekala," pochvaluje si Kuchařová. "A doufám, že nás bude víc, protože česká krása si to zaslouží. Jsem ráda, že jsem mohla otevřít potenciál české krásy na světových soutěžích."

V rozhovoru pro eXtra.cz poskytla i svůj náhled na to, jak se věci od jejího vítězného roku změnily. "Jsme osmnáct let poté, skoro dvacet, což je úplně neskutečný. Samozřejmě, stejně jako veškerý byznys, tak i modeling ovlivnily sociální sítě," konstatovala a vzápětí dodala, že to má i stinnou stránku. "Ženská krása je mnohem víc než krása na Instagramu. Ráda bych viděla více přirozenosti i mezi soutěžícími holkami."

U té příležitosti reflektovala i to, že v jejím ročníku vládla minimální tolerance k plastickým operacím a dalším kosmetickým úpravám. "My jsme byly naturální. Fakt se u nás řešil i každý chlup, jestli to je naše nebo ne. Strašně se to posunulo: je to trend, je to dostupné a ne vždy je to ku prospěchu. Ne vše, co vypadá na Instagramu dobře na fotce, vypadá dobře pak i v reálu," uvedla.

"Vždy říkám holkám, ať nevypadají stejně," podělila se o svou radu. "Holky, buďte výjimečné nejen tím, jaká jste osobnost, ale i jak vypadáte. Je strašně důležité, aby každá dívka měla to jiné, to, co ji bude odlišovat."