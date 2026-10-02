Zatímco v posledních týdnech se v souvislosti s Taťánou Kuchařovou řešilo především její druhé manželství, nyní modelka promluvila o životě s novým mužem a překvapivě otevřeně také o rodině. A svými odpověďmi navíc pořádně přiživila spekulace, že by mohla být těhotná.
Taťána Kuchařová naznačila velkou novinku. Miminko už má dokonce vybrané jméno
Taťána Kuchařová po svatbě s novým manželem naznačila, že další velká životní změna nemusí být daleko. Miminko by do jejich rodiny prý mělo přijít brzy. Jméno už má vybrané, jen se s manželem zatím nemohou shodnout.
Kuchařová se po prvním, nepovedeném manželství s Ondřejem Brzobohatým za svého současného partnera Ondřeje Havlíčka provdala letos v srpnu. Na minulost přitom dnes nahlíží s nadhledem. „Některý věci se povedou víc, některý míň,“ řekla s úsměvem v narážce na své první manželství.
O druhém manželovi zároveň promluvila jako o člověku, se kterým si chce své soukromí chránit mnohem víc. „Všichni dobře věděli, že s někým žiju. Nikde jsme se neschovávali. Ne všechno, co člověk prožívá, musí ukazovat na Instagramu. Ty nejkrásnější věci by měly být mimo sociální sítě,“ vysvětlila Kuchařová, proč ze svého vztahu veřejnosti tolik neukazovala.
A pak přišla řeč na rodinu. Modelka neskrývala, že s manželem mají v tomto směru stejné přání. „Je to člověk, který je jako já velmi pro rodinu. Doufám, že rodinu založíme brzo, moc si to přejeme,“ prozradila Blesku. Když následovala otázka, zda už je miminko takříkajíc v procesu, Kuchařová neřekla ani ano, ani ne. Místo odpovědi se pouze tajemně usmála.
Tím to ale neskončilo. Kuchařová totiž přiznala, že s manželem už mají dokonce vybraná jména. „Mám tipy, ale nepanuje zatím shoda, takže uvidíme,“ odpověděla na otázku, zda už vědí, jak by se jejich případné dítě jmenovalo. Její slova tak pochopitelně znovu rozvířila spekulace o tom, zda už modelka není těhotná. Sama Kuchařová ale těhotenství nepotvrdila a nechává si své soukromí dál pro sebe.