Taťána už je zase "jen" Kuchařová. S Ondřejem Gregorem Brzobohatým jsou rozvedení

Manželství Taťány Kuchařové (34) a Ondřeje Gregora Brzobohatého (39) se od loňského roku potýkalo s problémy, které však nepřekvapily jenom okolí slavného páru a širokou veřejnost, ale podle všeho i samotnou Miss World. Před Vánocemi se totiž objevily v médiích fotografie, na kterých reportéři zastihli Brzobohatého po boku jiné ženy, tanečnice Zuzany Pilné. Ondřej Brzobohatý poté navíc tvrdil, že již od léta žijí s Kuchařovou odděleně. Jeho manželka to ovšem viděla jinak.

"Měla jsem dvě možnosti, buď se z toho složit, nebo to zvládnout a jít dál. Bylo to náročné a dalo se to celé udělat úplně jinak, důstojně, s úrovní. Absolutně jsem to nečekala. Do poslední chvíle to byly patologické lži. To na tom bylo šokující, že po osmi letech, kdy někomu věříš, někoho miluješ se vším všudy, i s jeho temnějšími stránkami, najednou přijde takový zlom," prozradila nyní Kuchařová své pocity pro FTV Prima. A potvrdila, že od poloviny března s Ondřejem oficiálně netvoří manželský pár. "Dobíhají ještě nějaké rozvodové věci, ale už jsme oficiálně rozvedeni," svěřila se v pořadu Showtime.

"Zvykám si na to být single, je to docela sranda. Všichni mi někoho dohazují," směje se Taťána, která se vrátila ke svému dívčímu příjmení Kuchařová, s nímž v roce 2006 získala jako dosud jediná česká dívka v historii titul Miss World.