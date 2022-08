Taťána Kuchařová a Ondřej Brzobohatý zvládli rozvod bez tahanic o majetek a peníze

Koncem minulého roku se po necelých šesti letech začala stahovat mračna nad manželstvím Taťány Kuchařové a Ondřeje Brzobohatého. Bývalá Miss World obviňovala svého partnera z nevěry s moderátorkou Danielou Písařovicovou, on veškerou vinu popíral. Samotný rozvod se ale obešel bez boje o peníze, které pár během manželství vydělal.

Na rozdělení svého milionového majetku se manželé dohodli v klidu a tichosti ještě předtím, než soud jejich manželství ukončil. Podrobnosti z finančního vypořádání zveřejnil deník Blesk. "Účelem této dohody je celkové a úplné vypořádání společného jmění manželů tak, aby mohla být u věcně i místně příslušného soudu podána žaloba o rozvod manželství," stojí na začátku dokumentu, který podrobně popisuje, co si kdo z bývalých partnerů ponechá.

Asi největší položkou jejich společného jmění byl téměř dvousetmetrový mezonetový byt na pražském Smíchově, na jehož pořízení si manželé vzali hypoteční úvěr ve výši přes 27 milionů korun. Podle dohody nabídli byt k prodeji a po vypořádání hypotéky si zbylé prostředky rozdělili rovným dílem. Luxusní nemovitost našla nového majitele v červnu.

Jelikož bývalí manželé začali v roce 2015 podnikat, staly se předmětem majetkového vypořádání i jejich firmy. Brzobohatému nadále patří 100% majetkový podíl v jeho společnosti O.G.B. Production, s. r. o., jakož i veškeré příjmy plynoucí z vlastnictví. Stejně tak si Kuchařová ponechala 100 % ve společnosti ICONIC, s. r. o., včetně nároku na veškeré příjmy plynoucí z vlastnictví tohoto podílu.

Co se týká hotovosti, bývalí partneři si ponechají to, co měli ke dni uzavření dohody na svých účtech. To se týká i všech pojistek a spoření, které připadly tomu, na čí jméno byly uzavřeny.