"Vykašlete se na Valentýna," vzkazuje Taťána Gregor Brzobohatá

Další vtipný krok jak se vypořádat s rozpadem manželství udělala modelka Taťána Gregor Brzobohatá. Na svém Instagramu sdílela text, kterým dává jasně najevo, v jaké náladě se momentálně nachází a zároveň podpořila všechny, kteří jsou na tom stejně: "Fuck Valentine's Day. You are single and fabulous." (Doslova: S*** na Valentýna. Jste single a báječní.)

Brzobohatá, která se jako jediná Češka může pyšnit titulem Miss World, už dříve avizovala, že svátek všech zamilovaných letos nebude nic pro ni. To proto, že se po pěti letech rozpadlo její manželství s hudebníkem Ondřejem Gregorem Brzobohatým. Konec jejich vztahu vyšel najevo v prosinci loňského roku, kdy manželé vydali společné prohlášené, které ale modelka doplnila o informaci, že to byl právě její manžel, kdo rozchod inicioval. Ten se podle informací Extra v současnosti vídá s tanečnicí Zuzanou Pilnou.

S rozchodem se Brzobohatá vyrovnává po svém. Například se rozhodla dopřát si mrazivé dobrodružství za polárním kruhem. Vyrazila proto na cestu do Laponska. I odtud dala najevo, že s koncem manželství se jí nezhroutil svět, když se svým fanouškům pochlubila vtipnou fotkou pod stěnou plnou paroží.