Už několik týdnů rezonuje mediálním prostředím kauza youtubera Tarase Povoroznyka, vystupujícího pod jménem Tary. Rozruch způsobila videa z jeho dětského campu, na kterých veřejnost pobouřilo hned několik věcí. Jedno z obsáhlých vyjádření poskytl Tary podnikatelce Ornelle Koktové v jejím pořadu Ornella on air, kde si sype popel na hlavu.
Tary pod palbou kritiky otočil. Přiznal chyby na campu a chystá zásadní změny
Tary dostal pořádnou čočku a teď se snaží vysvětlit, co se na jeho dětském campu vlastně pokazilo. Youtuber, kterého veřejnost kritizovala kvůli vulgaritám, prodeji merche dětem i chlubení luxusním autem, přiznal, že už podniká kroky, aby se podobný průšvih příště neopakoval. „Jsou to samozřejmě naše chyby,“ kaje se.
„Jsou to samozřejmě naše chyby, ze kterých se poučíme, aby se to příště nestalo,“ říká youtuber, který podle svých slov kritiku přijímá a chce se do budoucna zlepšit. „Už jsme udělali určité kroky. Ten největší problém je podle mě ta písnička, která tam hrála,“ naráží Tary na to, že v jednom z příspěvků na sociálních sítích zní song Až na měsíc, ve kterém zazní vulgarismy. „Já sprostě nemluvím a na campu máme pracovní kodex, kde jsou zakázány vulgarity, pomlouvání dětí, cokoliv, co by je mohlo nějak ohrozit. Ta písnička tam zazněla paradoxně na přání jedné z účastnic campu, která poprosila vedoucí, jestli by ji mohla pustit,“ říká Povoroznyk a jedním dechem dodává, že bylo chybou vedoucího, že píseň neznal. „To nás samozřejmě neomlouvá.“
Možná největší nevoli způsobila nahrávka, ve které jsou děti pobízeny k nákupu Taryho reklamních věcí. Mnoho lidí to přirovnává k praktikám tzv. „šmejdů“, kteří převážně seniorům na zájezdech prodávají předražené hrnce. „Je pravda, že děcka milují můj merch a chtějí ho. Na camp přijíždějí s rodiči, máme tam velkou jídelnu, kde je registrace a taky je tam shop a tam mají možnost si nakoupit. Jenže někteří rodiče pospíchají a je pro ně jednodušší dát dětem peníze, ať si pak koupí, co chtějí,“ brání se Tary tomu, že by někdo vyvíjel na děti nátlak.
„V průběhu campu si pak během poledního klidu mohou něco koupit. Rodiče mají na stránkách napsáno, že budou mít možnost si nakoupit,“ tvrdí Povoroznyk s tím, že z jeho pohledu byla chyba, jak se dětem možnost nákupu prezentovala. „Takže ta kritika směřovala na tu prezentaci toho merche. Myslím, že si to ten instruktor až moc užil, ale on to tak dělá pořád, je to vtipálek,“ zastal se svého kolegy.
Posledním bodem, který mnohé nadzvedl ze židle, byla ukázka luxusního vozu. Ta byla z pohledu Ornelly naprosto v pořádku a motivační. Ostatně během celého rozhovoru se k Tarymu stavěla velmi chápavě. Nebylo to poprvé, co se ho zastala. Lidi, kteří ho kritizovali, dokonce nazvala pijavicemi.
Tary v rozhovoru také zmínil, že do budoucna chystají kroky, které mají zážitek dětí z jeho campu ještě zlepšit. „Najali jsme psycholožku, která projde celý náš program a bude školit instruktory před dalším ročníkem,“ zmínil youtuber. Dodal také, že ho vlna nenávisti na sociálních sítích přece jen překvapila. „Jsme v šoku z toho, co lidi píšou. Jsou to lidi s rodinami, kde mají fotky s vnoučaty a píšou ‚Chcípni‘. Najal jsme paní na mazání takových komentářů. Ne kvůli nám, ale kvůli těm dětem, které to čtou,“ uzavřel Tary, podle kterého zpětná vazba, jež je pro něj důležitá, a to je ta od rodičů, je v drtivé většině kladná.