Tanečník Marek Dědík končí ve StarDance. "Honoráře jsou směšné," stěžuje si

"Za mě je to strašně smutný, že na profesionály se v téhle show nehledí a jsou skoro až na posledním místě," postěžoval si tanečník Marek Dědík Blesku s tím, že platové hodnocení práce, kterou profesionálové v tomto pořadu odvádějí, není vůbec odpovídající. "Musíme vymýšlet choreografie, hudbu k tomu, všechny kroky, a hlavně to naučit VIP osobnost. Jsou to spousty hodin, které nemáme zaplacené! Jsme placení za přenos, ale za ty tréninky nedostáváme ani korunu. Dostáváme úplně směšný honorář."

Sám se prý pokoušel s vedením několikrát jednat o změně podmínek pro tanečníky, nikdy však nedosáhl úspěchu. "Přitom se vydávají obrovské částky za kostýmy, rekvizity a tak, ale že by se přidalo tanečníkům, tak to ne," posteskl si Dědík, který se tak letos na podzim na televizní obrazovce už neobjeví.

Finanční podmínky prý ale nejsou jediným důvodem, proč se rozhodl po pěti letech, kdy se objevil po boku Veroniky Žilkové, Olgy Šípkové, Jitky Schneiderové či Pavly Tomicové a farářky Martiny V. Kopecké se show končit. "Upřímně mám obavy, že letos půjde StarDance trochu jiným směrem. Proto bych tancovat už nechtěl," dodal s tím, že se bojí, aby neupadala úroveň podávaných výkonů a postupně se z taneční soutěže nestala pouhá estráda.