Do prvního přímého přenosu StarDance zbývá zhruba měsíc a Petra Nesvačilová se svým tanečním partnerem Filipem Hudlickým tráví většinu volného času na zkušebně. Náročná příprava ale tentokrát dostala nečekanou komplikaci. Mladý tanečník si totiž po jednom z večerních tréninků nešťastně poranil hlavu a druhý den se potýkal se závratěmi.
Taneční maraton si vybral daň. Partner Petry Nesvačilové skončil s krvavým zraněním
Do prvního přímého přenosu StarDance zbývá už jen několik týdnů a Petra Nesvačilová s Filipem Hudlickým tráví na zkušebně dlouhé hodiny. Náročnou přípravu teď ale zkomplikoval tanečníkův nečekaný úraz, po kterém krvácel a druhý den se mu motala hlava.
Trénují několikrát denně
Přípravy na taneční soutěž jsou v plném proudu a dvojice má program nabitý od rána do večera. Kvůli dalším pracovním povinnostem často nezvládnou odtrénovat všechno najednou, a tak se na parket vracejí i několikrát během dne.
„Někdy už máme hysterické výbuchy smíchu, protože už nemůžeme. Je to občas hodně na hraně,“ přiznala Nesvačilová, která vedle tanečních zkoušek zvládá také natáčení a divadelní představení. Ani Hudlický neskrývá, že současné tempo je pořádně intenzivní. „Jo. Je to výživný! Tréninků máme opravdu dost,“ smál se.
Herečka pak s nadsázkou upozornila i na komplikaci, která jejich další přípravu poněkud ztížila. „Nic jiného nám nezbývá. Fíla má dneska navíc asi otřes mozku.“
Zranění nepřišlo na parketu
Přestože by se nabízelo, že k úrazu došlo při některém z náročných tanečních prvků, skutečnost byla mnohem prozaičtější. Hudlický se zranil až ve chvíli, kdy měl dlouhý trénink za sebou a mířil domů.
„Je to tak. Když jsme v deset skončili na tréninku, tak jsem běžel domů, těšil jsem se a rozrazil jsem si hlavu o kliku, takže mi trošku tekla krev a dneska se mi motá hlava. Celý dnešní trénink je okořeněný tímto zážitkem,“ popsal tanečník.
Navzdory nepříjemnému incidentu se následující den opět objevil na zkušebně a pokračoval v přípravách. Podle jeho slov se mu však stále motala hlava, takže rozhodně nešlo o úplně běžný trénink.
Nesvačilová se bránila: Tentokrát za to nemůžu
Petra Nesvačilová vzala partnerův karambol s humorem a při zmínce o jeho poranění okamžitě zdůraznila, že tentokrát s ním neměla nic společného. „Naštěstí za to nemůžu já,“ smála se. Sama má přitom v posledních týdnech nabitý program až po okraj. Vedle StarDance, natáčení a divadla se snaží věnovat také své tříleté dceři Jasmínce, aby náročné pracovní tempo co nejméně zasáhlo rodinný život. Daň za to ale podle ní platí hlavně spánkem. „Moc toho nenaspím,“ vtipkovala.
Do prvního soutěžního večera, který je naplánovaný na 10. října, tak dvojici čekají ještě týdny intenzivní přípravy. A pokud bude jejich tempo pokračovat podobně, bude pro ně největší výzvou vedle choreografií také jednoduše zůstat v jednom kuse.