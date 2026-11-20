Kontroverzi rozpoutal záznam z jednoho z Kozubových vystoupení. Komik se během něj bavil s divačkou, která mu řekla, že pracuje jako učitelka na speciální základní škole. Štěpán Kozub na to reagoval otázkou: „S degenama děláte, jo?“ Výrok následně vyvolal kritiku a mezi těmi, kdo se proti němu veřejně vymezili, byla právě Sailerová, která má Downův syndrom.
„Tak já jsem teda ten degen.“ Mistryně světa s Downovým syndromem poslala Kozubovi ostrý vzkaz
Magdaléna Sailerová, které okolí říká Madlenka, má za sebou sportovní kariéru, na jakou by mohl být pyšný nejeden profesionální reprezentant. Českou republiku zastupuje v několika disciplínách, získala světové i evropské tituly a její fotografie se objevila také na newyorském Times Square. Teď se veřejně ozvala kvůli výroku komika Štěpána Kozuba.
„Tak já jsem teda ten ‚degen‘“
Kozubovi poslala prostřednictvím Instagramu osobní vzkaz, v němž připomněla nejen vlastní sportovní výsledky, ale především to, že lidská důstojnost nemá být podmíněna žádnými úspěchy. „Ahoj, Štěpáne. Tak já jsem teda ten ‚degen‘,“ uvedla na začátku své reakce.
Poté připomněla, že získala tituly mistryně světa i Evropy a že její fotografie byla vystavena také na Times Square v New Yorku. Zároveň ale zdůraznila, že právě medaile nebo výjimečné výsledky nejsou tím, co by mělo rozhodovat o tom, kdo si zaslouží respekt. „A respekt si zaslouží každý člověk, i když doma žádnou medaili nemá,“ vzkázala.
Medaile sbírá v několika sportech
Sailerová dlouhodobě reprezentuje Českou republiku v atletice, tenisu i alpském lyžování. K jejím výrazným úspěchům patří mistrovství světa sportovců s mentálním postižením, které se v roce 2021 konalo v polské Bydhošti. Právě tam získala zlatou medaili ve skoku dalekém a přidala dvě stříbra, jedno ve sprintu na 100 metrů a druhé v atletickém trojboji.
Ve stejném roce uspěla také na tenisovém mistrovství Evropy, odkud si odvezla dva tituly – ve dvouhře a ve smíšené čtyřhře. V dalších letech pokračovala v reprezentaci a v roce 2024 získala evropské atletické zlato jako členka štafety. Vedle toho pravidelně nastupovala také v mezinárodních závodech v alpském lyžování.
Ve svém vzkazu Kozubovi se ale neomezila jen na vlastní zkušenost. Připomněla také nenávistné komentáře, se kterými se setkává na sociálních sítích. Podle ní mohou podobné výroky přispívat k atmosféře, v níž se lidé se zdravotním postižením i jejich blízcí stávají snadnějším terčem posměchu.
Kozub: Černý humor vysvětlovat nebudu
Štěpán Kozub se ke kritice vyjádřil pro web Prima Ženy. Svůj humor obhajoval jako černý a odmítl, že by jej měl dodatečně vysvětlovat. „Upřímně mě to vůbec nezajímá, přece nebudu černý humor vysvětlovat,“ reagoval.
Na jeho stranu se postavil také moderátor Leoš Mareš. Podle jeho interpretace nebylo cílem výstupu zesměšnit děti se zdravotním postižením, ale upozornit na společenské pokrytectví.
Jiný pohled nabídla kapela The Tap Tap, jejíž členové žijí se zdravotním znevýhodněním. Upozornili na rozdíl mezi humorem, který pracuje s tématem handicapu, a vtipem vedeným na účet konkrétní skupiny lidí.
Podobně svůj postoj vysvětlila i Sailerová. Sama podle svých slov nemá problém udělat si legraci ze sebe, za důležité však považuje, aby humor nesloužil k ponižování druhých a aby se lidé smáli společně, nikoliv někomu.