Tajná řeč těla královny Alžběty II. – co dělala, když měla někoho plné zuby

Královna Alžběta II. znala pravidla protokolu a společenské etikety dokonale. Od dětství přece byla vedena k důstojnému vystupování, i když se u jejího narození nepočítalo s tím, že by někdy nastoupila na britský trůn. Během svého panování se potkala s nepředstavitelným množstvím lidí. S mnohými se nejen pozdravila, ale také vedla debatu, podnikala státní návštěvy, navštěvovala bankety i sama hostila návštěvníky. Je proto přirozené, že si našla způsoby, jak zkrátit konverzaci s těmi, kteří jí nesedli.

Ian Scott Hunter pracoval jako královnin komorník osm let. Pro magazín Glamour prozradil, že když královna chtěla jít dál, začala si nanášet rtěnku přímo před lidmi.

"Podle etikety by se dámy na veřejnosti upravovat neměly," řekl Hunter, "ale královna nosila svou kosmetickou taštičku vždy u sebe. Když z ní vybrala rtěnku a nanesla si další vrstvu, navíc bez zrcátka, byl to pro její dvorní dámy signál, že už chce odejít."

Nebylo to jediné znamení, které královna používala, když chtěla z konverzace vykličkovat. Podle moderátorky Kristen Meinzerové používala královna ještě nenápadnější signál, když chtěla rozhovor slušně ukončit: prohodila si kabelku z jedné ruky do druhé. Během formálních večeří si podle historika Huga Vickerse odkládala kabelku na stůl, aby naznačila, že chce do pěti minut odejít, a na zem, pokud chtěla recepci opustit okamžitě. Navíc u toho kroutila svým snubním prstenem.

