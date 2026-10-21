Když Tatiana Dyková před lety bojovala o přízeň poroty a diváků ve StarDance, skrývala před ostatními soutěžícími i štábem velké tajemství. Byla těhotná a nebylo jí vůbec dobře. Dnes už sleduje taneční klání z pohodlí domova a fandí manželovi Vojtovi Dykovi. Do jeho příprav ale herečka nijak nezasahuje. „Teď jsem jen podpora svého muže,“ přiznala.
Tajila těhotenství až do finále, teď fandí manželovi. Tatiana Dyková se do StarDance vrací v jiné roli
Když Tatiana Dyková soutěžila ve StarDance, tajila před ostatními těhotenství a na parketu jí nebylo vůbec dobře. Letos má úplně jiné starosti. Fandí manželovi Vojtovi, který tančí s Catharinou Málek, a přiznává, že do jeho příprav by si mluvit netroufla.
Do StarDance se Tatiana Dyková vydala v roce 2007, kdy tvořila taneční pár s Petrem Čadkem. Nakonec společně vybojovali druhé místo. Cesta do finále ale pro herečku nebyla zdaleka tak snadná, jak se mohlo z televizních obrazovek zdát. Po prvním kole totiž zjistila, že je těhotná, a s tanečním partnerem se rozhodli zprávu před ostatními utajit.
Ze začátku dle svých slov tréninku nedávala tolik, kolik by mohla. Byla rozhodnutá to ale změnit. „Myslím si, že by se to zlomilo, kdybych po prvním kole nezjistila, že jsme těhotná. A tutlali jsme to až do finále," zavzpomínala v pořadu Prodloužená s Markem Dědíkem. "Řešila jsem, jestli tu soutěž ukončit. Nikdo to netušil až do okamžiku, kdy jsem měla svoji závěrečnou řeč,“ vzpomínala herečka. O jejím stavu věděl na parketu pouze Čadek. Dyková nechtěla, aby ji ostatní šetřili nebo jí věnovali zvláštní pozornost.
Soutěž přitom musela zvládat i přes nepříjemné těhotenské nevolnosti. „Bylo mi strašně špatně a chtěla jsem všechno, jenom ne se pohybovat,“ přiznala s odstupem. Na tehdejší natáčení vzpomínala také s humorem. „Tánička nabírala, byla línější a línější, dosti protivná, protože míry, které jí brali, už neseděly,“ smála se herečka.
Zatímco tehdy sama trénovala, potila se na parketu a nakonec skončila těsně pod vrcholem, letos má ve StarDance úplně jinou úlohu. Její manžel Vojtěch Dyk se v aktuální řadě snaží přesvědčit porotu i diváky po boku taneční partnerky Cathariny Málek. A Táňa? Ta mu drží palce, ale do jeho tanečních výkonů se neplete.
„Teď jsem jen podpora svého muže. Nikdy bych si netroufla mu něco radit. Já nejsem tanečnice,“ říká Dyková. Přestože sama dobře ví, kolik práce a emocí se za soutěží skrývá, tentokrát si může užívat jinou pozici. A jak sama přiznala, sledování manžela v tanečním objetí s jinou ženou pro ni není vždy úplně jednoduché.