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Tajemství Harapesovy závěti odhaleno. Tanečník rozdal miliony a splnil slib, na který se čekalo dva roky

Vlastimil Harapes
Vzpomínkový den k 80. výročí narození Vlastimila Harapese
Vzpomínkový den k 80. výročí narození Vlastimila Harapese
Vzpomínkový den k 80. výročí narození Vlastimila Harapese
Vzpomínkový den k 80. výročí narození Vlastimila Harapese
Zobrazit
14 fotografií
Vlastimil Harapes |
Foto: ČTK – Šimková Veronika
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Dva roky po smrti Vlastimila Harapese je jasné, jak bylo naloženo s jeho majetkem. Slavný tanečník po sobě zanechal pozůstalost za více než 35 milionů korun, myslel na rodinu i syna svého blízkého přítele. Část jeho popela navíc nově spočinula na Vyšehradě.

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Dva roky po smrti Vlastimila Harapese vyšlo najevo, jak slavný tanečník a někdejší šéf baletu Národního divadla naložil se svým majetkem. Bezdětný umělec nic neponechal náhodě. Poslední vůli sepsal už v roce 2018 a podle rozhodnutí soudu je nyní jasné, komu co připadlo.

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Jedním z nejvýraznějších odkazů je polovina domu v Thunovské ulici na Malé Straně. Tu Harapes odkázal spisovateli Jáchymu Topolovi, synovi svého dlouholetého přítele, básníka a dramatika Josefa Topola. Hodnota tohoto podílu byla vyčíslena na 15,5 milionu korun.

Harapes ale myslel i na svou rodinu. Protože neměl vlastní děti, část majetku rozdělil mezi příbuzné po svých zesnulých sestrách Libuši, Martě a Jindře. Jak vyplývá z usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 v řízení o pozůstalosti, pět příbuzných dědí ve třetí třídě dědiců, další dva pak v šesté třídě.

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Majetek za více než 35 milionů

Pozůstalost po Harapesovi tvoří nejen nemovitosti, ale také finanční prostředky a investice. V dědictví se objevují například podílové listy za více než pět milionů korun, bankovní účet v tuzemsku se zůstatkem přesahujícím milion korun nebo investiční nástroje vedené u rakouské banky v hodnotě přibližně 9,2 milionu korun.

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Čistá hodnota pozůstalosti byla vyčíslena na více než 35 milionů korun. Z této částky se hradily také náklady spojené s pohřbem, odměny notářům, odhadcům a další výdaje související s dědickým řízením. Dědicům ve třetí třídě připadla každému jedna šestina, ostatním pak jedna dvanáctina.

Ještě za života Harapes převedl část svého majetku na neteře, synovce, praneteře a prasynovce. Patřila mezi něj i jeho milovaná chalupa v Krakovci, která pro něj měla osobní hodnotu.

Dům, o který byl kdysi velký zájem

Příběh domu na Malé Straně sahá až do roku 1971. Tehdy jej koupil Josef Topol a později nabídl Harapesovi, aby si od něj polovinu odkoupil. O dům poblíž hostince U krále Brabantského byl přitom zájem i mezi dalšími známými osobnostmi. Podle vzpomínek o něj stáli také malíř Jan Zrzavý a spisovatel Pavel Kohout.

Nakonec rozhodla zdánlivá drobnost. Majitelka dala přednost Josefu Topolovi mimo jiné proto, že se stejně jako on jmenovala Josef. Právě díky tomu se dům dostal do rukou Topola a později se jeho část spojila i se jménem Vlastimila Harapese.

Manželství s Hanou Zagorovou mělo svůj důvod

Harapesův osobní život byl dlouhá léta spojen také se zpěvačkou Hanou Zagorovou. Manželství uzavřeli v roce 1986. Nešlo ale o klasický vztah v tradičním slova smyslu. Dvojice se tehdy rozhodla ke sňatku mimo jiné proto, že chtěla adoptovat holčičku. Jejich plán však nakonec nevyšel, podle dostupných informací jim dítě měla „přebrat společná známá.

Vlastimil Harapes zemřel 15. května 2024 ve věku 77 let. Pohřben byl na hřbitově v rodných Droužkovicích u Chomutova. Tím ale jeho poslední cesta neskončila.

Místo odpočinku našel i na Vyšehradě

V tomto týdnu byla část Harapesova popela uložena také na pražském Vyšehradě, kde odpočívá řada významných osobností české kultury. Myšlenka vznikla krátce po jeho smrti a podpořila ji i rodina. „Když jsem stála v roce 2024 na jevišti Národního divadla čestnou stráž u Vlastíkovy rakve, napadlo mě, že by měl být pochovaný na Vyšehradě. A jsem ráda, že se tak stalo,“ řekla bývalá baletka Renata Sabongui s tím, že Vlastíkova rodina s její nápadem souhlasila.

Vzpomínkový den k 80. výročí narození Vlastimila Harapese
Vlastimil Harapes by letos oslavil 80. narozeniny. Ve středu 24. června 2026 se v Praze uskutečnil celodenní vzpomínkový program, jehož součástí bylo slavnostní uložení jeho ostatků na Vyšehradském hřbitově.
Foto: HerminaPress
Vzpomínkový den k 80. výročí narození Vlastimila Harapese
Vzpomínkový den k 80. výročí narození Vlastimila Harapese
Vzpomínkový den k 80. výročí narození Vlastimila Harapese
Vzpomínkový den k 80. výročí narození Vlastimila Harapese
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14 fotografií

VIDEO: Senát? Chtěli někoho přes kulturu, můžu řešit problémy Spejbla a Hurvínka na Praze 6, říkal Harapes

Řekl jsem si, že bych mohl ještě pro lidi něco udělat, od piva se to kritizuje lehce. Oslovili mě, protože chtěli někoho přes kulturu, říká Harapes. | Video: Daniela Drtinová

Zdroj: Blesk.cz

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