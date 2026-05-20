Tajemství dojemného hologramu Hany Zagorové odhaleno: Tělo patřilo Janě Švandové
Dojemný moment z koncertu Štefana Margity, kdy se na pódiu pomocí hologramu objevila zesnulá Hana Zagorová, skrýval nečekané tajemství. Jen málokdo tušil, že za věrným obrazem legendární zpěvačky stojí herečka Jana Švandová. Ta nyní prozradila, jak náročná byla proměna v milovanou Zagorku i proč ji do celého projektu osobně přemluvil právě Margita.
Na nedávném koncertě operního pěvce Štefana Margity měli diváci možnost zažít velmi dojemný okamžik, kdy pomocí hologramu ožila i jeho zesnulá manželka, zpěvačka Hana Zagorová. Jen málokdo tušil, jak se povedlo oblíbenou zpěvačku oživit a že ve skutečnosti se dívají na herečku Janu Švandovou.
„Mám velkou radost, že mě nikdo nepoznal! Všechno jsem to byla já, tělo, hlava, jen obličej mi vzali a udělali Hančin. A působilo to dobře – jsem ráda, že jsem do toho šla…“ prozradila tajemství hologramu Švandová. Nápad na to, aby vdechla život Zagorové, přišel přímo od Margity. „Prý viděl nějakou moji fotku, na které mu Hanku připomínám, a jestli bych mu nepomohla vytvořit Hančin hologram,“ popsala Blesku s tím, že nejprve se jí to nezdálo jako dobrý nápad, protože jí nepřipadalo, že by byla Zagorové podobná. „Štefan ale naléhal, ať to alespoň zkusím a potom se rozhodne. A tak jsem souhlasila.“
Pěvec herečku pozval do jejich bytu v Podolí, kde roky s Hankou žili. Tam si vyzkoušela zpěvaččiny šaty a paruky a následně si ji vzali do parády vizážisti. „Začali ze mě dělat Zagorku. Jedna paruka mi sedla fantasticky, šaty mi byly větší, tak se utáhly, udělal se make-up a začalo se fotit,“ řekla Švandová. Z výsledku byli všichni nadšení, a tak se začalo pracovat na hologramu.
„Potom přišlo trochu peklíčko, protože tyto písničky neexistují na videu, takže jsem musela Hančiny pohyby před zrcadlem nacvičovat z jiných videí. Byla to pro mě ale obrovská výzva, úplně jsem se do toho vžila!“ rozpovídala se nadšeně herečka. „Zpívala jsem a snažila se pohybovat a gestikulovat jako Hanka. Nejtěžší bylo trefit se synchronně do jejích úst, což se mi kolikrát nepovedlo. Byla to svízel, protože se píseň musela pokaždé natočit znovu, nikoli kousek po kousku,“ přiblížila úskalí výroby.