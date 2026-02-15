Jen málokterá filmová píseň se v české kinematografii zapsala tak silně jako Lásko má, já stůňu z muzikálu Noc na Karlštejně. Diváci si dodnes vybaví tvář Jany Brejchové v roli královny Elišky Pomořanské i nezaměnitelný hlas Heleny Vondráčkové. Za touto ikonickou skladbou se však skrývá příběh, který nebyl zdaleka tak jednoduchý, jak by se mohlo zdát.
Tahle filmová píseň se narodila skoro navzdory. Lásko má, já stůňu má překvapivě složitý příběh
Z Noci na Karlštejně si ji pamatuje každý – tvář Jany Brejchové a hlas Heleny Vondráčkové daly vzniknout jedné z nejslavnějších českých filmových skladeb. Jenže za hitem Lásko má, já stůňu stojí víc než jen chytlavá melodie Karla Svobody a text Jiřího Štaidla: ve hře byly pochybnosti režiséra, precizní „synchronizace“ dechu i frází – a také závod s časem.
Hudební hit, který vznikal pod tlakem času
Píseň vznikla v roce 1973 právě pro film Noc na Karlštejně, který režíroval Zdeněk Podskalský. Hudbu složil tehdy mimořádně úspěšný Karel Svoboda, autor celé řady domácích hitů, text napsal respektovaný textař Jiří Štaidl. Pro Štaidla šlo navíc o jednu z posledních velkých prací — ve stejném roce tragicky zemřel při autonehodě. Kombinace silné melodie a poetického textu přitom původně vůbec neměla jistou cestu na filmové plátno.
Brejchová na obraze, Vondráčková ve studiu
Královnu Elišku Pomořanskou ve filmu ztvárnila Jana Brejchová, tehdy jedna z nejobsazovanějších a nejvýraznějších českých hereček. Protože ale nebyla profesionální zpěvačkou, finální hudební nahrávku nazpívala Helena Vondráčková. Podle vzpomínek z natáčení musela Vondráčková hledat takový výraz a frázování, které by přesně odpovídalo Brejchové. Herečka pak věnovala dlouhé hodiny tomu, aby se naučila každé nadechnutí i výslovnost tak dokonale, že divák na plátně téměř nepoznal rozdíl mezi zpěvem a hereckým projevem.
Píseň, které režisér nejdřív nevěřil
Zajímavostí je, že režisér Zdeněk Podskalský zpočátku k písni příliš důvěry neměl. Zdála se mu příliš moderní a popová na historický příběh ze 14. století. Skladatel Karel Svoboda si ji ale prosadil — a vsadil na neobvyklou kombinaci moderního rytmu a cembala, která písni dodala specifický „barokně-popový“ charakter. Právě ten se nakonec ukázal jako klíčový.
Okamžitý úspěch a píseň, která žije dodnes
Po premiéře filmu se z Lásko má, já stůňu stal okamžitě hit. Helena Vondráčková ji zařadila do svého stálého repertoáru a dodnes patří mezi skladby, bez nichž si její koncerty fanoušci jen těžko dokážou představit. Během let vznikla řada coververzí, originál z roku 1973 však zůstává pro většinu posluchačů nepřekonatelný.