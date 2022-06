"Tady není nic k vidění," napsala herečka Kim Cattrallová ke své fotce v plavkách

"Tady není nic k vidění. Pokračujte," napsala vtipně k fotografii na svém Instagramu, na které pózuje v hnědých plavkách s hlubokým dekoltem. "Musíš si tohle vzít na červený koberec," vyseknul herečce poklonu její kolega Ryan O'Connell.

Cattrallová tím potvrzuje svá slova, že se po šedesátce cítí výborně, dokonce lépe než dřív. V roce 2020 například pro magazín People promluvila o tom, že si před lety prošla krizí. "Po padesátce jsem cítila, že mi všechno uniká. Byla to postupná změna, ale scénáře se zkrátily na polovinu," posteskla si s tím, že v Hollywoodu nezapadala do žádných kategorií, které jsou pro ženy jejího věku připravené.

"Je to o tom, jak přijmout zavření jedněch dveří. A je to o vaší životaschopnosti, vaší sexualitě a o tom, abyste si nadále vážili toho, co pro vás dřív hodně znamenalo," řekla.

V posledních dnech se také hodně mluví o jejím roky trvajícím sporu s kolegyní ze seriálu Sex ve městě Sarah Jessicou Parkerovou. Ta totiž poskytla vyjádření k tomu, proč se Cattrallová neobjevila v seriálovém pokračování A jak to bylo dál…, a také proč nedošlo na natočení třetího filmu Sex ve městě.

Důvodem prý byly požadavky, které si Cattrallová nadiktovala, a tak studio od projektu třetího filmu ustoupilo. "Podmínky, které požadovala, nemohlo studio splnit. Nešlo o to, že by ona film odmítla, ale o to, že studio film odmítlo, což se stává. Každý herec má právo na vlastní požadavky," řekla Parkerová v podcastu Awards Chatter. Na pokračování seriálu Cattrallovou tvůrci už neoslovili.