V létě uběhnou už dva roky od doby, co manžel bývalé televizní hlasatelky Hany Heřmánkové, herec Karel Heřmánek, spáchal sebevraždu, když proti sobě na střelnici obrátil půjčenou zbraň. Největší oporou jsou tak pro slavnou vdovu její tři synové Karel, Josef a František. Díky prostřednímu Josefovi je už Heřmánková dokonce babičkou.
Synové studují v zahraničí, vnučka jí dělá radost doma. Heřmánková promluvila o rodině
Bývalá televizní hlasatelka Hana Heřmánková, přiznává, že nejtěžší období po smrti manželka jí pomáhají překonávat především tři synové a téměř čtyřletá vnučka Meda. Právě ta jí podle vlastních slov dokáže vykouzlit úsměv na tváři i ve chvílích, kdy je jí smutno.
„Meda je samozřejmě nejkrásnější holčička na světě, pochopitelně. Je to krásná téměř čtyřletá holčička a já jsem šťastná, že ke mně chodí na návštěvu. Užívám si to samozřejmě,“ rozplývá se Heřmánková, pro kterou je čas s vnoučkovu vítaným rozptýlením od jejích starostí. „Meda začala opravdu velmi brzy mluvit. Co se mi líbilo a dělá mi to radost doteď, je, že mi říká: ,Babičko, Haničko!‘ Tak to jsem nejšťastnější člověk na světě,“ netají se Hana.
Velmi se jí ale stýká po synech, kteří oba dva studují herectví, každý ale na jiném kontinentu. „František se dostal na Královskou konzervatoř ve Skotsku. Držela jsem mu nesmírně palce, protože je to skutečně prestižní škola. Splnil si svůj sen, jelikož hráli například v divadle The Globe, kde hráli Shakespeara. Tak kam už jinam? Kde jinde může být meta? Moc jsem mu držela palce. Velmi ho to baví a věnuje se tomu poctivě. Má před sebou ještě rok, protože je to magisterské studium. A Kája se vrátil na filmovou akademii v New Yorku, kde už předtím studoval scenáristiku a režii. Teď si to rozšířil o muzikál. Takže taky si plní sen a já mu to nesmírně přeji,“ pochlubila se bývalá hlasatelka Blesku.
Heřmánková je tak velmi vděčná za moderní technologie, díky kterým si může se syny povídat. „Pořád jsme samozřejmě v kontaktu. A musím tedy říct, že jsem přešťastná, jaké mám děti. Protože opravdu mi dávají najevo, že mě mají rádi a chrání mě. Co víc si můžu přát? Když to vyjde, jezdím za nimi. Držím jim palce, když mají různé přehrávky nebo představení. A oni zase často jezdí za mnou,“ dodala s tím, že se moc těší na léto, protože se oba dva vrátí, aby jí pomohli s letní scénou jejich rodinného divadla.