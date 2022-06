Syn zpěvačky Madonny vyrazil na boxerský zápas v dlouhých rudých šatech

Když Madonna vyrazila v sobotu večer na box v doprovodu svého syna Davida Bandy, vyladili si své outfity do posledního detailu. Zatímco Madonna zvolila černou soupravu, kterou doplnila botami na vysokém podpatku, slunečními brýlemi a výraznými šperky, její syn byl na první pohled výraznější.

Na zápas si Banda oblékl přiléhavé červené tričkové šaty z kolekce Adidas x Gucci. Spolu s matkou i zapózoval, přičemž odhalil vypracované svaly na nohou. Snímky se pak Madonna pochlubila na Instagramu. Aktuální podoba 63leté zpěvačky je daleko od toho, jak ji znají miliony lidí z nejslavnějších klipů v 90. letech nebo začátku tohoto století.

Není to poprvé, co zpěvaččin syn předvedl svůj smysl pro kreativní módní styl. V květnu loňského roku se předvedl ve videu, které jeho maminka také zveřejnila na Instagramu. V něm se ukázal v šatech a s chůzí typickou pro přehlídková mola. "Je to tak osvobozující, víte, co tím myslím?" prohlásil v něm. "Sebevědomí je všechno," napsala Madonna v popisku.

Banda, kterého Madonna adoptovala z Malawi, je prostředním z jejích šesti dětí. Pětadvacetiletou dceru Lourdes Leon má zpěvačka s hercem Carlosem Leonem a jednadvacetiletého syna Rocca Ritchieho s režisérem Guyem Ritchiem. Je také mámou šestnáctileté dcery Mercy James, kterou taktéž adoptovala z Malawi, a ze stejné země pocházejí i adoptovaná devítiletá dvojčata Stella a Ester.