Zpěvák Stanislav Hložek má být na co hrdý, kromě vlastní kariéry, i v rodině. Jeho syn Matyáš na sebe před lety upozornil jako vítěz soutěže Muž roku, dnes se ale snaží prosadit především v hudbě. A i když nese známé příjmení, cestu si chce vyšlapat sám.
Syn Stanislava Hložka hledá lásku v reality show. Fešák s titulem Muž roku patří k největším tahákům pořadu
Syn Stanislava Hložka Matyáš se vydal hledat lásku do reality show Are You The One? Někdejší Muž roku a začínající muzikant patří k nepřehlédnutelným tvářím pořadu, kde kromě šarmu ukazuje i to, že nechce být vnímán jen jako syn slavného zpěváka.
Stanislav Hložek se do rodinného života vrhl velmi brzy. Poprvé se oženil už v devatenácti letech se svou partnerkou Danou. Ještě před maturitou na stavební průmyslovce se stal otcem dcery Dany a krátce poté přišel na svět také syn Stanislav. Rodinu tak měl dřív, než se naplno rozběhla jeho profesionální hudební kariéra.
Sláva si vybrala daň
Zlom přišel ve chvíli, kdy začal vystupovat s Orchestrem Karla Vágnera. Hložek se stal populárním zpěvákem, jenže úspěch měl i svou odvrácenou stránku. Neustálé cestování, koncerty a práce způsobily, že doma trávil stále méně času. Manželství tím začalo trpět.
„Rodina dostávala na frak, byl jsem pořád někde v luftu. Děti vyrostly jako z vody, s manželkou nám to přestalo klapat. Říkal jsem jí: ‚Pojďme to řešit, pojďte se mnou do Prahy,‘ ale žena nechtěla. Odcizili jsme se a přestali si rozumět,“ vysvětlil Hložek v pořadu 13. komnata.
Rozvod přitom nebyl něco, po čem by od začátku toužil. Rodina pro něj vždy znamenala hodně a odchod z prvního manželství nebyl jednoduchým rozhodnutím. Do jeho života ale vstoupila Alena, tehdy produkční umělecké agentury. Poprvé spolu mluvili po telefonu a Hložka zaujalo, jak příjemně působila. Už tehdy si prý představoval, že za milým hlasem bude stát i krásná žena.
Druhá láska a bolestná ztráta
Když se potkali osobně, sympatie se rychle změnily v lásku. „Bylo to období, kdy mně moje první žena asi podvacáté zase vyhazovala tašky, tak jsem se naštval, vzal si jednu tašku, kytaru a odjel jsem,“ svěřil se zpěvák.
S Alenou se nakonec oženil a u svatby jim za svědky šli Hana Zagorová se Štefanem Margitou. Novomanželské štěstí ale brzy vystřídala obrovská bolest. Krátce po narození jim zemřel syn Lukáš, kterému se správně nevyvinuly plíce. Byla to tragédie, která oba hluboce zasáhla. Novou radost jim do života přineslo až narození syna Matyáše.
Syn, kterého si lidé fotili na ulici
Matyáš Hložek byl od dětství velmi aktivní. Věnoval se hokeji, gymnastice i tanci a podle svého otce byl už jako malý nepřehlédnutelný. „Manželka ho vždycky krásně oblékla, byl jako z cukru, a když jsme šli v centru, tak si ho Japonci fotili, byl prostě odmalička moc hezký a měl vždy pěkný úsměv a oči,“ pochlubil se Stanislav Hložek v pořadu Show Jana Krause.
Není tedy divu, že se Matyáš později objevil i v soutěži Muž roku. V roce 2017 v náchodském divadle porazil ostatní finalisty a získal titul nejkrásnějšího muže Česka. Slavného otce tím prý trochu zaskočil. „Trochu mě svou účastí v této soutěži překvapil, dokonce jsem mu radil, aby se moc nepřeváděl, že by nebylo dobré, kdyby na sebe příliš upozornil. Ještě by si někdo mohl myslet, že měl protekci,“ prozradil zpěvák.
Známé příjmení nejdřív schovával
Modeling ale pro Matyáše nakonec nebyl hlavní cestou. Mnohem víc ho začala přitahovat hudba. Zpočátku vystupoval jen pod jménem Mathias, protože se chtěl vyhnout okamžitému srovnávání se slavným otcem. Nechtěl, aby lidé jeho tvorbu vnímali jen přes příjmení Hložek.
Postupem času ale pochopil, že utíkat před vlastním jménem nemá smysl. Lidé stejně věděli, čí je syn, a srovnávání se úplně vyhnout nedalo. Matyáš se s tím nakonec smířil. Jeho tvorba se navíc od otcovy výrazně liší. Zatímco Stanislav Hložek je spojený především s popovou klasikou a hity své generace, Matyáš míří k modernějšímu zvuku.
Jeho písně propojují současný pop s rapem a rockovými prvky. Slavný otec ho v hudební cestě podporuje, i když doma jeho rozhodnutí zpočátku nevyvolalo úplné nadšení. Partnerka Kamila se prý nejdřív netvářila příliš nadšeně. „Nejdřív se moc netvářila, že doma nechce mít zpěváka, ale co se dá dělat, přešla to a dnes je za to ráda,“ vysvětlil Matyáš v rozhovoru.