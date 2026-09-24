Jedna z nejoblíbenějších moderátorek Televizních novin na Nově Lucie Borhyová v soukromém životě prošla řadou náročných zkoušek.
Syn Lucie Borhyové poprvé před kamerou. V doprovodu Dagmar Honsové představil svou neobvyklou vášeň
Lucie Borhyová vždy patřila k celebritám, které soukromí svých dětí Lucase a Lindy bedlivě střeží. Pokud už sdílela rodinnou fotografii, jejich tváře na ní nikdy nebyly vidět. Starší Lucas už je ale ve věku, kdy o tom, zda se objeví před kamerou, může rozhodovat sám. A tak se syn známé moderátorky poprvé ukázal v televizi, kde představil svou neobvyklou vášeň.
Jedna z nejoblíbenějších moderátorek Televizních novin na Nově Lucie Borhyová v soukromém životě prošla řadou náročných zkoušek.
Jejím prvním dlouholetým partnerem byl golfista Alan Babický, se kterým strávila devět let. Následoval vztah s řeckým podnikatelem Nicem Papadakisem, se kterým se seznámila při focení na Krétě a v prosinci 2008 mu přivedla na svět syna Lucase.
Po narození syna se však vztah rozpadl a provázely ho i nepříjemné soudní spory o péči. „Od doby, co vešlo ve známost, že mám nového partnera, se něco změnilo. Takže nás teď asi čeká soud o nové vymezení péče o syna. Cítím v tom Nikovu snahu dělat problémy,“ popisovala tehdy moderátorka náročné období. S odstupem času však bývalí partneři dokázali hrany obrousit a dnes spolu vycházejí přátelsky.
Další kapitolou byl vztah s o dvanáct let mladším televizním kolegou Michalem Hrdličkou, ze kterého se narodila dcera Linda. I tento vztah ale po mediálních aférách moderátora skončil rozchodem.
Dnes je Lucie již několik let šťastná po boku právníka Michala Smečky. A přestože moderátorka doma schovává tři zásnubní prsteny – od Babického, Papadakise i Hrdličky – k veselce nikdy nedošlo. Sama má v otázce svatby jasno: „Když jsem spokojená, tak vlastně nechci v životě nic měnit. Pokud to funguje, tak to funguje. Asi ta svatba není úplně nutná.“
Výchova k samostatnosti a sourozenecká idyla
Ve výchově sází hvězda obrazovky na jasně nastavené hodnoty. „Vždycky jsme je vedli k samostatnosti a zodpovědnosti a každý taky musí být připravený nést následky svých rozhodnutí,“ vysvětluje Lucie.
Mezi sedmnáctiletým Lucasem a dvanáctiletou Lindou panuje skvělý sourozenecký vztah. „Luky nedá na Lindušku dopustit, opatruje ji jako svoji mladší ségru. On je neskutečně sečtělý, baví ho historie a vlastně ji to učí taky, takže Linduška v deseti znala vlastně všechny vlajky světa,“ raduje se moderátorka.
Povahově i zájmy se však sourozenci značně liší. „Linduška bere ten mikrofon do ruky ráda, tančí ráda… Já v ní vidím sebe, když jsem byla malá. U Lukyho si myslím, že je to typ spíš za kamerou, ten určitě není typ, kterej by se chtěl nějak prezentovat,“ prozradila Lucie.
S nadhledem zvládala i synovu pubertu: „U toho kluka je to náročnější, ale řekla bych, že je to taková vtipná puberta, že se člověk doma zasměje.“
Z Lucase je pravá ruka Dagmar Honsové
O to větším překvapením byl okamžik, kdy se Lucas poprvé objevil přímo na televizní obrazovce TV Nova, kde se v pořadu Snídaně s Novou představil jako zapálený lovec bouřek.
Detailně také popsal, jak jeho neobvyklá záliba vypadá v praxi: „Den předtím, než začnou bouřky, tak se dívám na modely, kde se mohou vyskytnout a kde budou nejintenzivnější, a pak buď vyrazím autem nebo na kole a hledám nejlepší místa a výhledy a pak je fotím.“
Uplynulou sezonu pak zhodnotil s velkým nadšením: „Letošní sezonu bylo hodně co lovit. Myslím, že tento rok byl pro lovce bouřek vydařený, protože jsme měli sedm tornád.“ Jeho znalosti a obrovský elán si přímo v reportáži pochvalovala známá meteoroložka Dagmar Honsová, která ho označila za svou pravou ruku.