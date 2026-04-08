Právě dnes by zpěvačka Iveta Bartošová slavila své šedesáté narozeniny. Svůj život ale před lety ukončila skokem pod vlak. Na světě po sobě zanechala své jediné dítě, syna Artura Štaidla. Ten byl po její smrti v péči otce Ladislava Štaidla, který ale v době pandemie nemoci covid-19 podlehl zdravotním komplikacím způsobeným touto nemocí. Jak dnes žije Artur, který z roztomilého blonďatého chlapečka vyrostl v dospělého muže s výraznou image?
Syn Ivety Bartošové Artur Štaidl miluje pivo, skončil se školou a chce se ženit
Syn zesnulé zpěvačky Ivety Bartošové, Artur Štaidl, vyrůstal dlouhá léta v centru mediálního zájmu. Dnes už je z něj dospělý muž, který se snaží žít co nejvíce mimo svět šoubyznysu. Jaký život vede potomek jedné z největších českých popových hvězd a čemu se v současnosti věnuje?
Artur se nevydal v uměleckých stopách svých rodičů i přesto, že v minulosti měl svou vlastní kapelu. „Dělám obchodního zástupce v jedné agentuře, věnuji se marketingu a ve volném čase také psychologii. Studium jsem musel ukončit, současně s prací to bohužel nešlo stíhat,“ řekl před časem v rozhovoru pro iDnes. Z mediálního prostoru se ale tak úplně nestáhl a je aktivní na YouTube, kde mají s kamarády kanál věnující se pivu. „Jsme čtyři nadšenci, co k pivnímu světu zatím spíš čuchají, než aby ho chápali. Pro nás to není jen zlatavý mok. Je to řemeslo, kultura, výmluva, jak opustit rodinu na víkend, a občas i příčina menších nedorozumění s gravitací,“ popsali s tím, že se rozhodli projet pivovary. „Od garážových kouzelníků až po chmelové kolosy. Budeme se ptát, ochutnávat a hlavně se tvářit, že víme, co děláme.“
Arturovi se ale daří v soukromém životě a zdá se, že je na spadnutí svatba. „Vždy jsem o tom přemýšlel tak, že když poznám tu správnou ženu, tak si ji rád vezmu, a je mi jedno, kdy to bude. Momentálně to tak cítím, je to super, máme se spolu dobře a mohlo by to tak být,“ sdělil pro Expres zamilovaný Štaidl. A i když žije především přítomností, občas se nebrání ani zavzpomínání na svou slavnou maminku.
„Vybaví se mi například oslavy mých narozeniny, když přišli moji kamarádi ze školy a kde se maminka proměnila v ženu v domácnosti a nachystala jídlo. Je vlastně zvláštní, jak byla doma úplně normální a obyčejná,“ řekl Artur v pořadu Tobogan na Českém rozhlase. Tam také prozradil, že Bartošová byla fenomenální kuchařka, což se prý naučila od své maminky.