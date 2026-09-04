Ztvárnění reálné historické postavy v hraném dokumentu Osamělý vlk pro něj znamenalo obrovskou odpovědnost, zejména vůči obyvatelům pilotových rodných Otaslavic. „Bylo to poprvé, kdy jsem ztvárnil reálnou historickou osobnost, a cítil jsem určitou zodpovědnost vůči lidem z jeho rodných Otaslavic, kterým na jeho odkazu velmi záleží,“ svěřuje se Moravec.
Syn hvězdy Ulice je fešák. Tadeáš Moravec září ve filmu jako letec RAF, od Sandevy ale schytal pořádnou nakládačku
Patří k nejvýraznějším tvářím nastupující generace českých herců. Přestože pochází z úspěšné umělecké rodiny – jeho maminkou je herečka Alena Štréblová a strýcem Jiří Štrébl –, jeho cesta k herectví vedla oklikou. Na pražské herecké škole dokonce zažil odmítnutí kvůli „absolutnímu nedostatku talentu“. Nyní exceluje v roli legendárního letce RAF Josefa Františka v hraném dokumentu Osamělý vlk.
Ztvárnění reálné historické postavy v hraném dokumentu Osamělý vlk pro něj znamenalo obrovskou odpovědnost, zejména vůči obyvatelům pilotových rodných Otaslavic. „Bylo to poprvé, kdy jsem ztvárnil reálnou historickou osobnost, a cítil jsem určitou zodpovědnost vůči lidem z jeho rodných Otaslavic, kterým na jeho odkazu velmi záleží,“ svěřuje se Moravec.
„Právě tam se nám dostalo nesmírně vřelého přijetí a vděku jak za samotný vznik filmu, tak za jeho výslednou podobu… Toho si nesmírně vážím.“ Klíčem k uchopení role pak bylo setkání s afghánským válečným veteránem Alešem Houdkem.
„Při setkání s Alešem Houdkem, válečným veteránem z Afghánistánu, jsem pocítil energii člověka, který skutečně zažil válečný konflikt. Pomohlo mi to oprostit se od příliš intelektuálního, filmového přemýšlení o tom, jak má postava vypadat a jak ji mám hrát,“ doplňuje herec.
S Houdkem absolvoval také letecký rychlokurz, který se natáčel v reálných historických letadlech na zemi. „Měl jsem tak alespoň základní představu o tom, jak letadlo reaguje na pohyb kniplu, a mohl si při natáčení vybavit pocit, jaké je být ve vzduchu, ovládat stroj a cítit jeho pohyb,“ vysvětluje.
Ačkoliv se to nedá srovnat se skutečným pilotováním, mělo to pro něj velký význam: „Pomohlo mi to ale vytvořit si alespoň nějakou tělesnou zkušenost, ze které jsem potom mohl vycházet.“ V historii Josefa Františka je popsána situace, kdy kvůli kázni doslova prosil nadřízené na kolenou o odpuštění.
V tomto ohledu by se Moravec zachoval odlišně: „Myslím, že já bych byl v takové situaci příliš tvrdohlavý a hrdý na to, abych něco takového dokázal. Na druhou stranu to ukazuje, jak zásadní pro něj létání bylo, když se i přes svůj odpor k autoritám dokázal takto ‚ponížit‘.“
Od odmítnutí na akademii po dril v cizině
Cesta k herectví přitom pro Tadeáše nebyla přímočará. Do sedmnácti let hrál závodně fotbal za FK Slavoj Vyšehrad a dlouho snil spíše o dráze profesionálního sportovce, lékaře či psychologa. K divadlu si našel cestu až na samotném konci střední školy.
Když přišlo odmítnutí z pražské umělecké akademie kvůli „absolutnímu nedostatku talentu“, rozhodl se odejít studovat na prestižní East 15 Acting School v Londýně a následně na německou Filmakademie Baden-Württemberg. Zahraniční studium mu přineslo jiný přístup k řemeslu, postavený na jasném slovníku dramatických situací. „Mně je ale bližší, když režisér vede herce k tomu, aby nehrál emoci, ale konkrétní potřebu,“ srovnává Moravec zahraniční a českou školu.
„Když například hrajete situaci, v níž se s vámi rozchází partner, může vám říct: ‚Buď smutnější‘ nebo ‚Buď naštvanější‘. Může vám ale také říct: ‚Jde o víc. Potřebuješ, aby zůstal.‘ V prvním případě hrajete výsledný produkt, tedy emoci. Ve druhém hrajete něco aktivního, snažíte se něčeho dosáhnout, a emoce se dostaví jako následek. Takový způsob práce mě baví mnohem víc,“ vysvětluje.
Samotné získávání rolí je však podle něj v praxi tvrdé: „Možná teď zbourám určité představy o tom, jak funguje herectví, ale realita je taková, že většinou nemáte na stole několik nabídek, ze kterých si vybíráte. Když už nějaká přijde, projekty se pro mě obvykle dělí na dva typy: na ty, které jsou, řekněme, spíše komerčního rázu, a na ty, ze kterých cítíte skutečné nadšení, vizi a srdce.“
Geny nezapře, ale rady od rodiny nečekejte
Ačkoliv ho prostředí úspěšné rodiny ovlivnilo, vnímá u generace své matky a strýce odlišnou motivaci. „Domnívám se ale, že pro mou matku a strýce mělo herectví trochu jinou funkci než pro mě. Pro ně bylo také způsobem, jak se vymezit vůči tehdejšímu režimu a jak najít určitou komunitu. Dělali divadlo, protože nemohli jinak,“ zamýšlí se.
„Já měl vždycky blíž spíše k filmu. Spojoval jsem si ho s dobrodružstvím, cestou a možností prožít co nejvíce různých životů.“ Před kamerou se poprvé objevil už jako mimino ve Vorlově filmu Cesta z města, kam ho matka vzala kvůli chybějícímu hlídání.
„Při natáčení mi muselo být asi rok a půl, takže si z něj nic nepamatuji,“ vypráví. „Slyšel jsem ale, že režisér Tomáš Vorel během natáčení občas nosil kuklu a že jsem se pak tohoto typu oděvu bál.“ Pokud jde ale o profesní rady od rodiny, ty nečekejte.
„Moje máma má především divadelní zázemí, takže umí mnohem lépe pracovat s řečí. Dělá si ze mě srandu, že neumím vyslovovat hlásku ‚L‘. Má pravdu,“ přiznává s úsměvem. „Jinak si rady k herectví jako takovému příliš nedáváme. Spíš se o něm hodně bavíme – jaké bylo natáčení, co podle nás funguje nebo nefunguje a co nás na té práci baví.“
Párek v rohlíku a rány od Sandevy
Po návratu do České republiky se jeho filmová a televizní kariéra rozjela rychlým tempem. Ztvárnil například Robina Čermáka v seriálu Adikts, Matěje v minisérii Studna a hlavní roli prvoodsouzence Davida Broulíka v seriálu Jana Prušinovského Oddíl B.
Nezapomenutelnou zkušeností pro něj bylo také natáčení komedie Moře na dvoře, kde hrál postavu Kryštofa. Přímo pod Karlovým mostem tehdy ve třicetistupňovém horku natáčel v těžkém kostýmu párku v rohlíku scénu, při níž dostával rány pouzdrem na housle od Sary Sandevy, zatímco jim tleskali přihlížející turisté.
Dvanáctky a dlouhé čekání
V drsném a nestabilním uměleckém prostředí považuje za svou největší osobní výzvu uchránit si vlastní citlivost. „Říká se, že v každém cynikovi se skrývá zklamaný idealista. Svým založením jsem asi spíš idealista, ale člověk samozřejmě neustále naráží na realitu a cynismus je pohodlná obranná reakce,“ přemítá Moravec.
Herectví vnímá jako krásnou, ale tvrdou práci vykoupenou nestabilitou, dvanáctihodinovými směnami a dlouhým čekáním na place. Když zrovna nestojí před kamerou, tráví čas se svou partnerkou, trénuje thajbox, hraje šachy nebo nebo do ruky vezme kytaru.
Na podzim se navíc chystá vydat své první hudební EP. Hudba je pro něj čistou radostí bez tlaku na výsledek: „Přináší mi to ohromnou radost, protože jde o mnohem osobnější tvůrčí proces než u herectví, kde jsem jednou částí většího celku a interpretuji cizí vizi“.
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Zdroj: Autorský článek