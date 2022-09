Sylvester Stallone si nechal předělat tetování, místo manželky má psa z Rockyho

"S lítostí oznamuji, že jsem po 25 letech požádala o rozvod s manželem Sylvesterem Stallonem. I když už nebudeme manželé, vždycky si budu vážit téměř 30 let vztahu, který jsme spolu prožili, a vím, že jsme oba oddaní našim dcerám," sdělila Jennifer Flavinová magazínu People. Se Stallonem jsou rodiči celkem tří, dnes už dospělých, dcer - Sophie, Sistine a Scarlet.

O tom, co stojí za rozpadem manželství, média pouze spekulují. Jednou z teorií je i to, že Flavinové vadil nový čtyřnohý mazlíček, kterého si její manžel pořídil. Stallone skutečně pro TMZ přiznal, že se s Flavinovou pohádali kvůli jeho novému rotvajlerovi Dwightovi, ale popřel, že by pes byl hlavní příčinou jejich rozchodu, stejně tak jako tvrzení manželky, která ho obvinila z nadměrného utrácení.

"Naše cesty se prostě rozešly. Jennifer si velmi vážím a vždycky ji budu milovat, je to úžasná žena. Nejhodnější člověk, jakého jsem kdy poznal," uvedl bez dalších podrobností.

Ale ještě předtím, než se na veřejnost dostala oficiální informace o rozvodu, popíchl Stallone drby o manželské krizi tím, že si nechal udělat nové tetování. Portrét manželky, který mu roky zdobil pravé rameno, překryl právě obrázkem psa. Jedná se údajně o obrázek anglického mastifa Butkuse, který s ním tvořil nerozlučnou dvojku v legendární sérii Rocky. Jakoukoli spojitost s rozvodem ale herec popíral a tvrdil, že manželčinu tvář chtěl pouze opravit, což nebylo možné, a tak musel přistoupit k jeho překrytí.