Herec Martin Dejdar si před lety splnil velký filmový sen. Jako koproducent se podílel na ambiciózním snímku Panství, do kterého se podařilo získat i legendárního britského herce Petera O´Toola. Jenže projekt, který měl českému filmu otevřít dveře do světa, se pro Dejdara změnil v jednu z nejhorších životních zkušeností. Herec kvůli němu splácel dluhy téměř dvacet let a přiznává, že v té době mu bylo opravdu zle.
Svůj filmový sen splácel téměř 20 let. Dejdar popsal, jak tvrdě za Panství zaplatil
Velký film, slavná hvězda a pak účet na téměř 20 let! Martin Dejdar dnes bez obalu přiznává, jak tvrdě zaplatil za své Panství. Dluhy po ambiciózním projektu splácel skoro dvě desetiletí a vzpomínky na tehdejší dobu v něm dodnes vyvolávají velmi hořké pocity.
Panství vznikalo na konci 90. let jako mimořádně ambiciózní projekt. Rozpočet se podle tehdejších zpráv pohyboval kolem 170 milionů korun. Film měl navíc zahraniční ambice a podle Dejdara ale právě to, co mělo být největším úspěchem, nakonec českému filmovému prostředí vadilo. „Největší průser toho filmu pro tu branži, pro mě a vůbec pro celý to filmový prostředí vůči mně byl ten, že se nám to povedlo,“ říká s odstupem let v pořadu Nadcast.
Herec vysvětluje, že do té doby se v Česku tvrdilo, že dostat velkou zahraniční hvězdu do českého filmu prakticky není možné. „Povedlo se nám prostě sem dostat Petera O´Toola, který pro nás hrál jako největší evropská hvězda 20. století a neměl s tím problém. Do té doby se říkalo, že to prostě není možný a že v žádným českým filmu nikdy cizí herci hrát nebudou a my to prolomili a za to jsme taky byli biti,“ zavzpomínal Dejdar. Právě po Panství podle něj začal mít pocit, že se k němu česká filmová branže otočila zády.
Ještě mnohem tvrdší dopad měl film na Dejdarovy finance. Protože u projektu figuroval jako koproducent, zůstaly mu po něm závazky, které nesmazal během několika měsíců ani let. „Ty dluhy jsem splácel téměř 20 let,“ přiznal. Tehdejší období přitom popsal velmi otevřeně: „V tom období mi bylo hnusně, blbě, hrozně. Stálo to roky života. O penězích vůbec nemluvím, ale samozřejmě, že je to obrovský poučení, je to obrovská zkušenost.“
Dejdar přitom odmítá, že by za Panstvím byl nějaký podvod nebo snaha někoho připravit o peníze. „To nebyl žádnej tunel, že někdo udělá nadaci, shrne s penězma nebo prostě cokoliv jinýho. Ten film existuje, ten se dá vidět dneska i na Netflixu. A je škoda, že to takhle dopadlo,“ řekl.
Panství tak pro Martina Dejdara zůstává velmi rozporuplnou kapitolou. Na jedné straně film, který dokázal prolomit hranice tehdejšího českého prostředí a přivést do něj slavného zahraničního herce, na straně druhé závazky, které ho provázely podstatnou částí života.
V minulosti se kvůli nim dokonce objevily informace o exekuci na 750 tisíc korun, kterou Dejdar spojoval právě se starou záležitostí kolem filmu. Přesto dnes na celou zkušenost nevzpomíná jen jako na katastrofu. Největší hodnotu podle něj mělo to, že v těžkém období poznal, na koho se může skutečně spolehnout. „Projevila se i síla nějaká soudržnost rodiny, toho si člověk nesmírně váží. Je to hrozně důležitý. Rodina, kamarádi, nejbližší lidi,“ uzavřel.