Soud s Adamem Krausem pokračuje a zásadním tématem posledního jednání byla nahrávka, která patří mezi důležité důkazy v případu. Herec obžalobu ze znásilnění bývalé partnerky Nikol Enevové od začátku odmítá a tvrdí, že nic takového neudělal. Po posledním jednání nyní otevřeně promluvil o záznamu, na kterém podle něj obžaloba do značné míry stojí. Právě jeho původní podoba přitom podle Krause může vnést do případu nové světlo.
Svitla Krausovi naděje? U soudu se řeší původní verze zásadní nahrávky
U soudu s Adamem Krausem se objevila nahrávka, která může znovu zamíchat kartami. Zatímco obžaloba pracuje se čtyřminutovým sestřihem, nově nalezený originál má mít čtrnáct minut. Herec, který svou vinu od začátku odmítá, právě v rozdílu mezi oběma verzemi vidí jeden z klíčových bodů své obhajoby.
„Myslím, že vše, co souvisí s nahrávkou, na které stojí obžaloba, může být klíčové. Jen bych upřesnil, že to, co vyšetřující orgány od začátku považují za autentickou nahrávku, je čtyřminutový sestřih ze čtrnáctiminutového záznamu rozhovoru. Ten se našel teprve nedávno v opatrovnickém spise, kam ho paní poškozená založila už v roce 2020,“ uvedl Kraus pro Expres.
Právě rozdíl mezi kratším sestřihem a původním záznamem se nyní stal jedním z témat, kterým se soud zabývá. O sestříhání záznamu přitom u soudu hovořil také člověk, který měl původní nahrávku na žádost poškozené upravovat.
Kraus zároveň přiznal, že dlouhé soudní řízení pro něj představuje značnou psychickou zátěž. „Nejhorší je čelit obvinění z něčeho, co jsem neudělal, a sledovat, jak to zasahuje i mé blízké. Probírání soukromí a dlouhá nejistota tu zátěž ještě násobí. Nejvíc vyčerpává to, jak dlouho to všechno trvá,“ popsal. Proces se táhne už delší dobu a herec stále čeká na rozhodnutí soudu. O jeho vině či nevině zatím rozhodnuto nebylo.
Velkou oporu má podle svých slov ve své rodině. „Moc si vážím toho, že při mně rodina stojí. Neumím si představit, jak bych téhle situaci čelil bez jejich podpory,“ řekl syn moderátora Jana Krause a výtvarnice Jany Krausové. Zároveň se vyjádřil také k výpovědím svědků. Především ke slovům, které před soudem zazněly z úst společné kamarádky Krause a Enevové.
„Nemohu mluvit za svědkyni ani vysvětlovat, proč si něco nepamatuje. I tato svědkyně opakovala především vyprávění poškozené. Je rozdíl mezi tím, co člověk sám zažil, a tím, co mu někdo řekl,“ uvedl. Další stání proběhne 24. listopadu a Kraus doufá, že celý případ se brzy začne chýlit ke konci.