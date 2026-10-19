Hana Hegerová se narodila 20. října 1931 v Bratislavě jako Carmen Mária Štefánia Farkašová. Vyrůstala v rodině bankovního ředitele, což jí po nástupu komunistického režimu značně zkomplikovalo život. Kvůli svému původu se nedostala na vysokou školu a místo studia musela pracovat ve strojírenském podniku v Komárně.
Svět jí ležel u nohou, doma skončila ve vězení. Hana Hegerová o svém konci rozhodla sama
Říkali jí česká Edith Piaf, tleskala jí pařížská Olympia a měla před sebou slibnou světovou kariéru. Hana Hegerová však místo života v zahraničí zvolila návrat domů, kde ji čekaly komunistické zákazy i vězení. Legendární šansoniérka, která by 20. října oslavila 95. narozeniny, prožila mimořádný život a podle blízkého přítele Fera Feniče si nakonec sama rozhodla také o jeho závěru.
Hana Hegerová se narodila 20. října 1931 v Bratislavě jako Carmen Mária Štefánia Farkašová. Vyrůstala v rodině bankovního ředitele, což jí po nástupu komunistického režimu značně zkomplikovalo život. Kvůli svému původu se nedostala na vysokou školu a místo studia musela pracovat ve strojírenském podniku v Komárně.
Po válce se rodinný původ stal spíše překážkou. Kvůli kádrovému profilu se nedostala na vysokou školu a místo vysněného studia nastoupila do strojírenského podniku v Komárně. Pracovala jako úřednice a později také učila na učňovské škole.
K umění ji to však táhlo odmalička. Navštěvovala baletní školu, později absolvovala divadelní kurz a začala hrát. Po prvních angažmá na Slovensku zamířila do Prahy, kde vystupovala v divadlech Rokoko a Semafor. Právě tam naplno rozvinula svůj pěvecký talent a postupně se stala nekorunovanou královnou československého šansonu.
Paříž jí ležela u nohou, přesto se vrátila domů
V šedesátých letech se Hegerové otevřely dveře do světa. Vystupovala ve slavné pařížské Olympii, kde si vysloužila přezdívku Piaf z Prahy, koncertovala v Německu a nahrávala desky pro zahraniční vydavatelství. Její mimořádný hlas a schopnost vyprávět prostřednictvím písní příběhy okouzlily i francouzské publikum.
Všechno však změnil srpen 1968. Když se dozvěděla o okupaci Československa, rozhodla se vrátit z Francie domů za rodiči a dospívajícím synem. Přestože mohla v zahraničí pokračovat v úspěšné kariéře, rodina pro ni byla důležitější.
Následující roky jí normalizační režim postupně omezoval možnosti vystupování. Nejtvrdší rána ale přišla na začátku osmdesátých let. Kvůli omylem připsanému honoráři Karla Gotta, který použila v domnění, že jde o její peníze, byla odsouzena a přibližně půl roku strávila ve vězení na Pankráci. Dodnes se spekuluje, zda nebyl celý případ zneužit k jejímu potrestání.
Po propuštění se postupně vrátila k hudbě. Velký úspěch zaznamenala zejména díky spolupráci s Petrem Hapkou a Michalem Horáčkem. Jejich album Potměšilý host z roku 1987 přineslo také legendární Levandulovou, jednu z jejích nejslavnějších písní.
O svém odchodu rozhodla sama
V roce 2011 Hana Hegerová oznámila konec koncertní kariéry. Bylo jí téměř osmdesát let a toužila po klidném životě bez stresu a veřejného vystupování. Poslední roky trávila převážně v soukromí.
Zemřela 23. března 2021 ve věku 89 let po vážných zdravotních komplikacích souvisejících se zlomeninou krčku stehenní kosti. Až později její blízký přítel, režisér Fero Fenič, prozradil, že zpěvačka odmítla pokračovat v náročné léčbě. „Byla už vyčerpaná léčbou a život jí mohla trochu prodloužit pouze dialýza,“ uvedl pro deník Aha!. Podle jeho slov se Hegerová rozhodla další zákroky nepodstupovat. Nechtěla za každou cenu prodlužovat život, který už pro ni znamenal především utrpení.
Její příběh má připomenout dokument
Fero Fenič, který se zpěvačkou udržoval přátelství více než čtyřicet let, získal ještě za jejího života souhlas s natočením dokumentu. Hegerová si ovšem přála, aby vznikl až po její smrti. Režisér shromáždil soukromé fotografie, rodinné dokumenty i vzpomínky pamětníků a plánoval dílo uvést právě k jejím nedožitým 95. narozeninám. Projekt však provázely problémy s financováním a termín premiéry zatím nebyl potvrzen.