"Svého muže jsem nikdy nepodvedla," tvrdí rozvádějící se Patricie Pagáčová

Pro mnohé přišlo oznámení o konci manželství herečky Patricie Pagáčové a dramaturga Tibora Pagáče jako blesk z čistého nebe. Jen pár týdnů poté se v mediálním prostoru objevují zprávy o tom, že za konec vztahu, ze kterého vzešla dcera Bibiana, může nevěra.

Herečka není příliš sdílná, co se jejího soukromí týká, ke konci vztahu se ale přece jen vyjádřila. "Svého muže jsem nikdy nepodvedla. Že se něco vykládá, vím, vím i to, kdo to vykládá a proč, ale bohužel s tím nic moc nezmůžu. Budu věřit v karmu," nechala se slyšet Pagáčová a naznačila tak, že zvěsti někdo šíří záměrně s cílem jí ublížit či se pomstít.

Její bývalý partner se k podobným spekulacím nevyjádřil vůbec a jeho jediné prohlášení k matce jeho dcery je velmi korektní. "Máme za sebou krásných šest let vztahu, ze kterého vzešla naše dcera Bibi. Bohužel nám to nevyšlo. Odcházíme od sebe bez nenávisti, ale v přátelském duchu a společné lásce k naší dceři," uvedl pro iDnes.cz před časem Pagáč.