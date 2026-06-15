Zpěvačka Linda Finková je dnes maminkou dvou dětí. Kromě dospělé dcery má ještě pubertálního syna. Děti mají mezi sebou téměř desetiletý věkový rozdíl. Jak ale nyní přiznala, nebyl vůbec plánovaný. Dvakrát totiž o dítě přišla. Jednou to byl spontánní potrat, podruhé ale rodila mrtvé dítě. Na tyto těžké okamžiky nyní zavzpomínala v podcastu Mámy sobě.
Své mrtvé dítě nikdy neviděla. Linda Finková zavzpomínala na jeden z nejtěžších okamžiků
Zpěvačka Linda Finková otevřela jednu z nejbolestnějších kapitol svého života. Ještě před narozením syna přišla o dvě děti. Jedno těhotenství skončilo spontánním potratem, druhé pak tragicky poté, co lékaři odhalili vážné genetické postižení miminka. Finková musela podstoupit porod mrtvého dítěte a dodnes nezapomíná na chvíle, které následovaly.
„Protože už mi bylo 35 a to je věk, kdy ti nabídnou další testy. Je tam větší riziko postižení. Doktor se mě zeptal, jestli chci jít na amniocentézu. To se tenkrát dělalo, dnes už jsou nějaké jiné testy. Já i přesto, že jsem běžné testy měla v pohodě, tak jsem řekla, že chci. A ještě že jsem na ni šla. Mám asi tři kamarádky, které na ni nešly, ale já bych měla postižené dítě. A to bych opravdu nechtěla udělat ani sobě, ani tomu dítěti,“ říká bývalá manželka baviče Richarda Genzera, který je také otcem jejích dětí.
Špatnou zprávu jí lékaři oznámili po telefonu. „Měly přijít výsledky a pořád nechodily. Říkala jsem si, že to je divný a že asi něco zkoumají dál. Že jim asi něco vyšlo blbě a tak zkoumají dál. A už jsem čekala, že se něco špatného děje. Tenkrát jsme odjížděli na chalupu, byly Velikonoce a zavolali mi, že děťátko není v pořádku. Bylo to, jako by na mě spadl barák, málem jsem hrůzou omdlela. Cestou na chatu jsem zjišťovala, jak a kdy to můžeme řešit. Tam jsem všechny nechala a jela zpátky do Prahy to řešit,“ rozpovídala se s moderátorkou Andreou Antony.
Prozradila také to, jakou měl její syn diagnózu. „Děťátko mělo Klineferterův syndrom, což mají jenom chlapečci a je to chromozomální. Není to dědičné, souvisí to se špatným spojení spermie a vajíčka. My to měli ve 100 procentech, takže řešení pro mě bylo jasné. Nechtěla jsem tohle uvalit na celou rodinu. Jsou děti, které to mají třeba jen ve 20 procentech a mohou žít relativně normální život, jen nemohou mít děti,“ popisuje postižení, kterému by čelili, pokud by se rozhodla dítě donosit.
„Ty děti nemají hezkej život a já jsem tohle nechtěla. Mockrát jsem viděla, jak si třeba věřící rodiče nechají hodně postižený dítě, ale mně se tohle nelíbí. Chápu, že je to každýho věc, ale ne tak úplně. Protože když máš ještě zdravé dítě, tak ty až natáhneš bačkory, tak se o postiženýho sourozence bude starat. Anebo nebude a musí se postarat stát, bude někde zavřený a mně se to nelíbí,“ vysvětlila své pohnutky, proč se rozhodla miminko nemít.
„Myslela jsem si, že mi udělají potrat, ale to miminko musíš porodit. Kamarádka, která měla něco podobnýho, tak mi říkala, hlavně se na něj nedívej. Takže jsem se nepodívala. Protože to bych viděla do smrti. Blbý bylo, že se mi pak spustilo mlíko. To bylo tak smutný. Museli mě stahovat do takových pásů a dostala jsem nějaký prášky, aby se mi to mlíko ztratilo,“ zavzpomínala na těžké chvíle.