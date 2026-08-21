Herec Martin Dejdar tento týden oženil svého syna Matěje. Snímky ze dne, který označil za jeden ze svých nejšťastnějších nadšeně sdílel na svých sociálních sítích. A zatímco ženich měl na svatbě své nejbližší, u nevěsty Veronicy Biasiol to bylo zcela jinak. Její matka na veselce chyběla. „Ano, na svatbě své dcery jsem nebyla. Nebyla jsem pozvaná,“ vysvětlila Klára Biasiol.
Svatba syna Martina Dejdara měla hořkou pachuť. Maminka nevěsty chyběla. „Nebyla jsem pozvaná“
Svatba syna Martina Dejdara měla být dnem plným štěstí, přesto na ní nechybělo rodinné drama. Maminka nevěsty Veronicy Biasiol Klára na veselce vůbec nebyla. Sama přiznala, že pozvánku nedostala, a následně zveřejnila velmi emotivní vzkaz, z něhož je patrné, že vztahy s dcerou jsou pořádně komplikované.
„Ne všechno je vždycky takové, jak může z fotografií, sociálních sítí nebo vyprávění jedné strany působit. Vztahy mají svoji historii a své souvislosti a jejich skutečnost bývá často mnohem složitější, než obraz, který se dostane navenek. Mlčení jedné strany ještě neznamená, souhlasí s tím, jak je celý příběh vyprávěn," naznačila na svém profilu na Instagramu, že to, jak celou věci podává její dcera Veronica, podle ní neodpovídá realitě.
Přesto na svou dceru nezanevřela a doufá, že se vztahy mezi nimi časem urovnají. „Některé věci bolí a dokážou mezi lidmi vytvořit vzdálenost, která tam dříve nebyla. Přesto věřím, že láska mezi mámou a dítětem nejde jednoduše vypnout. Jen se někdy ztratí do ticha. A možná právě to je někdy její nejtěžší podoba. Přijmout i to, co bychom si sami nevybrali,“ uzavřela své prohlášení.
Že vztahy mezi nimi nejsou ideální Veronica netají. Pravou příčinu jejich sporů ale nikdy veřejně neprozradila. „Je to máma. Cokoli se děje, tak se o tom strašně těžce mluví. Je to rodina. Nevím důvod, proč se to děje, upřímně tomu nerozumím, ale asi bych to prostě nechala takhle,“ řekla před časem smutně Veronica.
VIDEO: Martin Dejdar o vztahu svého syna s Veronicou Biasiol
Zdroj: Instagram Kláry Biasiol