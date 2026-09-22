Svatba hokejového reprezentanta Martina Nečase a jeho snoubenky Nikoly Mertlové se sice uskuteční až příští léto, přípravy už jsou ale v plném proudu. Zpěvačka vystupující pod jménem Nykki se pustila do jedné z nejpříjemnějších – a pro budoucí nevěsty často také nejtěžších – částí plánování a vyrazila vybírat svatební šaty. Ty vítězné si ovšem zatím pečlivě střeží.
Svatba roku 2027 se rýsuje. Nečasova snoubenka se pochlubila výběrem svatebních šatů
Svatba Martina Nečase a Nikoly Mertlové se pomalu blíží a přípravy už nabírají tempo. Budoucí nevěsta má za sebou první velkou zkoušku šatů a některé modely ukázala i fanouškům. Ty nejdůležitější ale pečlivě tají – a naznačila i to, kdy by měl přijít jejich velký den.
Fanouškům ukázala několik modelů, které během zkoušení oblékla, a jeden z nich byl podle všeho hodně blízko finálnímu výběru. „Těmhle jsem málem řekla ano,“ svěřila se. Skutečné svatební šaty ale mezi zveřejněnými modely hledat nemá smysl. „V mém vlogu uvidíte všechny, co jsem zkusila. Až na ty moje, dvoje!“ prozradila budoucí nevěsta.
Dvoje šaty a svatba v Česku
Že nebude mít jen jedny, už tedy Nykki prozradila. Daleko konkrétnější je pár také ohledně termínu svatby. „Chtěli bychom to mít příští léto,“ uvedla Mertlová. Už dříve navíc vyšlo najevo, že veselku plánují na červenec 2027 v Česku a že by měla být dvoudenní. Jedním z důvodů, proč si snoubenci vybrali právě Česko, jsou podle jejich dřívějších vyjádření prarodiče. „Chceme dvoudenní svatbu, Marťas miluje párty na svatbě,“ uvedla Mertlová už v létě.
Na svatební plánování mají ostatně dost času. Nečas požádal svou dlouholetou partnerku o ruku letos v červnu během dovolené na Havaji. Zásnuby proběhly během výletu do tamní přírody a Mertlová se následně pochlubila fotografií s prstenem. „Den, který si budeme navždy pamatovat,“ napsala tehdy. Samotný Nečas později přiznal, že žádost o ruku pro něj znamenala úplně jiný druh nervozity než hokejový zápas. Místo svatby si ale chtěl pár nechat pro sebe.
Začalo to zprávou na sociální síti
Jejich vztah přitom začal mnohem méně romanticky – zprávou na internetu. Nečas Mertlovou oslovil během pandemie covidu. Nejdřív si psali a dlouhé hodiny spolu telefonovali přes FaceTime, osobně se pak dali dohromady při jeho pobytu v Česku. Nykki se později za hokejistou přestěhovala do USA a sama přiznávala, že první rok pro ni nebyl jednoduchý.
Dnes už je Amerika jejich společným domovem. Nečas působí v Colorado Avalanche, s nimiž v říjnu 2025 podepsal osmiletou smlouvu na 92 milionů dolarů. V sezoně 2025/26 navíc poprvé v kariéře dosáhl na hranici 100 bodů. Nykki, která se v minulosti proslavila v dívčí skupině 5Angels a později se vydala na sólovou dráhu, tak už několik let pendluje mezi vlastním pracovním životem a tím hokejovým.