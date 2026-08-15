Na krátkém videu pořízeném dronem stojí novomanželé na břehu rybníka v Jevanech před chatou Švýcar, která patří Lesům České zemědělské univerzity. Čermák oblékl světlý oblek, jeho nevěsta dlouhé bílé šaty s vázáním kolem krku a v ruce držela výraznou svatební kytici. V pozadí byla vidět slavobrána i několik hostů, zatímco čerství manželé společně mávali do kamery.
Svatba bez oznámení. Hynek Čermák si vzal o 26 let mladší partnerku a ukázal první záběry
Hynek Čermák překvapil své fanoušky výraznou novinkou ze soukromí. Třiapadesátiletý herec se oženil se svou partnerkou Veronikou Šmídovou, která je o 26 let mladší. O svatebních plánech dvojice předem nemluvila, hotovou věc ale nakonec prozradily záběry, které se objevily na sociálních sítích.
Herec záběr ve svých Instastories doplnil srdcem a stejným způsobem se svatbou pochlubila také Veronika. Ta už navíc na svém profilu používá příjmení Čermáková. Sdílela také příspěvek svého bratra, který slavnostní den doprovodil skladbou Svatební hymna od kapely Rybičky 48 se slovy: „Už se to ví…“
Čermák následně svatbu také potvrdil a dal jasně najevo, že si novou životní kapitolu užívá. „Oženil jsem se. Jsem šťastnej a pln sil! Mám silnou ženu, která stojí při mně. Zvládnu každý boj, tak ať si srabi dávaj bacha,“ uvedl. Připojil také přání směrem k ostatním: „Přejeme všem lidem tolik lásky a porozumění, jako máme my. A děkujeme za stovky krásných přání!“
Na veřejnosti se přitom Čermák po boku Veroniky začal objevovat teprve relativně nedávno. Fotografové je společně zachytili v červnu 2025 na premiéře divadelní inscenace Zázračné cvičení. Herec později prozradil, že jeho nová partnerka je inženýrkou a zároveň nadporučicí.
Nová láska přišla poté, co Čermák uzavřel dlouhou kapitolu svého života s herečkou Veronikou Čermák Mackovou. Ta na začátku roku 2025 oznámila, že se dvojice po téměř deseti letech rozešla. Rozchod tehdy popsala bez hořkosti a jako proměnu partnerského vztahu v přátelství.
„Deset let, za které jsme vděční! Když se partnerství přetaví do přátelství. Když se dva lidi shodnou, že jejich společná cesta se naplnila a každý si teď najde tu svou. Když otevřenost, upřímnost a úcta vyhraje nad lží, vztekem a podlostí,“ napsala tehdy herečka na Instagram ke společné fotografii.
Čermák a Macková tvořili pár od roku 2015 a o dva roky později se vzali. Už tehdy vzbuzoval pozornost jejich zhruba dvacetiletý věkový rozdíl. Herec ale dával opakovaně najevo, že věk pro něj při výběru partnerky není rozhodující.
„Není to o tom, že bych hledal mladší partnerku, ale když se zamilujete, co máte říct? Miluju tě, ale nejde to, protože jsi o dvacet let mladší? Myslím, že nejsem první ani poslední, komu se to stalo,“ řekl v minulosti v rozhovoru pro magazín Zoot.
Ani v případě jeho nové manželky tak není výrazný věkový rozdíl tématem, které by Čermák zjevně považoval za překážku. Zatímco začátek vztahu s Veronikou držel převážně mimo pozornost veřejnosti, svatební den už se rozhodl s fanoušky alespoň částečně sdílet. A podle jeho slov je jasné, že do další životní etapy vstupuje ve velmi bojovné náladě.