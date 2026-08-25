Herečka Eva Čížkovská má důvod k oslavě. S manželem Markem Jelínkem letos připomíná už 35 let společného manželství a při té příležitosti sáhla do rodinného archivu. Na sociálních sítích zveřejnila svatební fotografii, na níž je zachycená jako mladá nevěsta.
Striptérka z Discopříběhu slaví velké výročí. Eva Čížkovská ukázala, jak vypadala jako nevěsta
Dlouhé vztahy nejsou jen o šťastných chvílích, ale i o tom, co spolu dva lidé během let překonají. Jedno takové výročí teď připomnělo i dávné začátky, rodinné proměny a okamžiky, které nebyly vždy jednoduché.
K obrázku připojila jednoduché ohlédnutí za více než třemi desetiletími společného života. „35 let lásky, starostí, radostí a všeho, co k životu patří,“ napsala Čížkovská na svém Instagramu. Pětatřicáté výročí manželství se tradičně označuje jako korálová svatba.
Archivní snímek zaujal i její sledující, kteří herečce a jejímu muži začali gratulovat. Někteří si především všímali, jak málo se podle nich Čížkovská od svatebního dne změnila. „Evičko, vypadáš pořád stejně,“ objevilo se mezi reakcemi pod fotografií. Další sledující připojila přání: „Přeji vám ještě minimálně dvakrát tolik společných let.“
Čížkovskou si řada diváků dodnes spojuje především s rolí striptérky Ály ve filmu Discopříběh 2, objevila se ale také například jako servírka Janinka v seriálu Hospoda. Dnes k jejím životním rolím patří i ta babičkovská – má už dvě vnoučata.
Rodina si prošla i těžšími chvílemi
Její dcera Adéla Konewka je maminkou syna Tadeáše a dcery Vivienne. Právě příchod mladšího dítěte však provázely zdravotní komplikace. Vivienne se narodila 5. srpna 2025, a to o osm týdnů dříve, než bylo plánováno. Důvodem byl nádor v oblasti břicha, který lékaři u Adély během těhotenství sledovali.
O celé situaci tehdy sama Adéla otevřeně informovala na sociálních sítích. „Na svět jsi musela o 8 týdnů dřív. Při kontrole 30. července doktor rozhodl, že kvůli velikosti nádoru musíš ven. Ne proto, že by ohrožoval tebe, ale mohl by ohrožovat mě, a to nikdo riskovat nechtěl,“ popsala po narození dcery. Zároveň uvedla, že následná operace dopadla dobře.