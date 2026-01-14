Vedení Strašnického divadla podle všeho ztratilo s Vilmou Cibulkovou trpělivost. Po sérii komplikací, které následovaly po jejím kolapsu a náhlém konci v seriálu Polabí, přišel rázný krok i na divadelních prknech. Herečka ve hře Růžové svatby končí a její roli přebírá Světlana Nálepková.
Po kolapsu a následných problémech s docházkou přichází pro Vilmu Cibulkovou další tvrdý dopad. Podle informací z divadelního prostředí dostala ve Strašnickém divadle stopku a její roli v inscenaci Růžové svatby přebírá Světlana Nálepková. Ta už začala zkoušet a divákům se má poprvé představit na konci února 2026.
Zpočátku měli kolegové o Cibulkovou skutečné obavy. Koncem října totiž skončila v nemocnici poté, co zkolabovala. Podle dostupných informací se na jejím stavu podepsaly jak psychické potíže, tak fyzické oslabení – v té době dobírala antibiotika po prodělané lymské borelióze. Situace byla natolik vážná, že k ní musela přijet sanitka a na místě zasahovali i policisté. Herečka byla údajně dezorientovaná a mimo realitu.
Takový stav by sám o sobě většina lidí dokázala pochopit. Problém ale nastal až poté. Jak v listopadu popsala Michaela Dolinová, Cibulková se po hospitalizaci přestala ozývat. „Následně nikomu nezvedala telefony,“ uvedla herečka v rozhovoru pro CNN Prima NEWS. Kvůli jejím nečekaným absencím se pak musela rušit už nasmlouvaná představení, což začalo být pro divadlo neúnosné.
Cibulková se proti těmto tvrzením ostře ohradila, označila je za nepravdivá a tvrdila, že ji kolegyně poškozuje. Dokonce mluvila o žalobě. Její profesní problémy se však postupně nabalovaly – nejprve přišla ze dne na den o roli v seriálu, a nyní i o angažmá v divadle.
„Vilmě Cibulkové dali výpověď a nahradili ji,“ potvrdil redakci eXtra.cz zdroj obeznámený se situací. Inscenace Růžové svatby, kde do té doby tvořila herecké duo s Dolinovou, tak prošla zásadní změnou obsazení. Oficiální vyjádření vedení divadla sice chybí, ale na webu představení už se objevily nové fotografie s Nálepkovou, která roli začala zkoušet. Sama Světlana Nálepková potvrdila, že o nabídce věděla jen základní informace. „Míša s paní Álou mě oslovily s tím, že Vilma má nějaký problém. Jaký, po tom jsem nepátrala. Není to moje věc, tak se v tom nešťourám. Říkaly ale, že se s ní domluvily, že už ve hře nebude pokračovat,“ uvedla herečka. Zároveň dodala: „Je ovšem nasmlouvaná velká řada představení, která chtějí odehrát, tak jsem kývla, že jim pomohu.“
Diváci uvidí Nálepkovou v nové roli poprvé na konci února 2026. Následovat má série repríz po celé republice, aby divadlo dostálo svým závazkům vůči publiku.