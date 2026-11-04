Legendární zpěvačka Marta Kubišová nemá zrovna lehké období. Krátce po oslavě 84. narozenin přiznala, že ji stále častěji zrazují síly a při pohybu se neobejde bez pomoci dcery Kateřiny. Sama se dokonce bojí, že by mohla na ulici upadnout. Teď navíc promluvila o dalších zdravotních útrapách, které jí komplikují život. Kvůli bolavým kolenům podstupuje náročnou léčbu a dostává pořádné dávky injekcí.
Strach o Martu Kubišovou. Zpěvačka popsala, co jí dělají injekce, bez pomoci se neobejde
Čtyři injekce při jedné návštěvě a potom bolest, která ji dokáže pořádně potrápit. Marta Kubišová se svěřila s tím, co ji v poslední době nejvíc omezuje. A přiznala, že bez pomoci dcery Kateřiny už se někdy neobejde.
„Takhle jsem dopadla. Ta kolena mě snad utrápí,“ postěžovala si Kubišová v rozhovoru pro Blesk. Trápí ji osteoporóza a opotřebované klouby, kvůli nimž dochází na léčbu ke specialistovi, profesoru Tršovi. Do každého kolene dostává dvě injekce, takže při jedné návštěvě musí zvládnout hned čtyři vpichy. V době rozhovoru měla za sebou přibližně desátou dvojitou dávku a podle všeho ji čeká ještě dalších deset. „Ten den, co vám to píchnou, je to v pohodě. Potom se vám to všechno ale rozleží a ty bolesti jsou tak ukrutný,“ popsala nepříjemné následky léčby.
Právě po injekcích potřebuje největší pomoc své dcery Kateřiny. Kubišová ale zároveň upřesnila, že zprávy o tom, že už sama nemůže chodit, nejsou úplně přesné. „Chodit mohu a dcera mě podpírá jen, když jsem po injekcích do kolen,“ vysvětlila. Kateřina je jí přesto velkou oporou i v běžném životě. Už v rozhovoru pro TN.cz zpěvačka přiznala, že dcera kolem ní doslova létá. „Dcera teď lítá jenom kolem mě. Nakupuje mi, všechno zařizuje. Hlavně mě vodí. Musím být do ní zavěšená, protože jinak upadnu na ulici,“ svěřila se. Nejistotu při chůzi přitom sama nedokáže přesně vysvětlit. „Motám se a nevím, jestli je to od cévních věcí, anebo už je to opravdu únava materiálu,“ přiznala.
Zpěvačce navíc chybí něco, co ji dlouhá léta nutilo pravidelně vycházet ven – její čtyřnohý společník. Její yorkshirská fenka před několika měsíci zemřela a Kubišová po ní stále truchlí. Právě pejsek ji přitom celý život motivoval k pohybu. Přestože byla přesvědčená, že už si žádného dalšího nepořídí, nyní nad tím znovu přemýšlí. „I když jsem se zapřísahala, že už si pejska nepořídím, protože je to v mém věku nezodpovědné. A žiju sama. Ale to němé stvoření mi opravdu chybí,“ přiznala.