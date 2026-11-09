Miluše Bittnerová si roli maminky užívá naplno, zároveň ale přiznává, že s rostoucí samostatností své jediné dcery svádí sama se sebou pořádný boj. Alžbětka, které doma říkají Betynka, letos v září nastoupila do první třídy a herečka si musí zvykat na to, že už nad ní nemůže držet ochrannou ruku na každém kroku. A jak sama otevřeně přiznala, vůbec to pro ni není jednoduché.
Strach o jedinou dceru ji ovládá. Bittnerová prozradila, kam až by zašla
Miluše Bittnerová se netají tím, že její jediná dcera je pro ni úplně vším. S tím ale přichází i něco, co se herečka snaží sama v sobě krotit. Teď bez obalu prozradila, co by nejraději udělala, kdyby Betynce někdo zkřížil cestu.
Škola zatím podle ní funguje na výbornou. „My máme obrovský štěstí, ale obrovský štěstí. Máme velmi rozumnou paní učitelku. Nedává mnoho úkolů. Takže tohle to je krásný,“ pochvalovala si Bittnerová v rozhovoru pro eXtra.cz. Menší problém ale nastal se svačinami. Betynka má o přestávkách očividně zajímavější program než jídlo. „Betynka si totiž o přestávkách hraje a nejí. Takže my svačinu uděláme, Betynka si ji odnese do školy a pak ji zase ze školy přinese,“ přiznala herečka.
Mnohem větší starosti jí ale dělá něco jiného. Její dcera začíná být stále samostatnější a Miluše musí postupně přijmout, že ji nemůže před vším ochránit. „Já mám hroznej problém. Já jsem hrozně protektivní a strašně se s tím snažím bojovat,“ svěřila se. Pak přidala větu, která přesně vystihuje, jak silně své dítě chrání. „Nejradši bych všechny lidi, kteří by jí mohli ublížit, odstranila ze světa. Nesnáším jakýkoliv problémy. Chtěla bych, aby byla nejzdravější a nejšťastnější dítě na světě,“ přiznala bez obalu.
Herečka si přitom uvědomuje, že příliš úzkostlivá ochrana může mít i opačný efekt. Právě proto se snaží svůj mateřský instinkt trochu brzdit a nechat Betynku, aby si postupně hledala vlastní cestu. Nástup do školy je pro ně obě novou etapou – dcera se učí fungovat mezi spolužáky a bez maminky po boku, zatímco Bittnerová se učí ji alespoň o kousek víc pustit.