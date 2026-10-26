Zdravotní stav Natálie se v posledních týdnech podle její matky výrazně zhoršil. „Selhávají jí plíce. Dostala před pár dny hrozný kašel, okysličení měla 80. Dostala antibiotika a čekáme, zda zaberou. Pokud ne, tak bude muset do nemocnice,“ popsala Andrea Kašpárková pro deník Expres. Přestože rentgen podle jejích slov nedopadl tak špatně, obavy o dceru má obrovské. „Povolují jí svaly včetně těch dýchacích,“ dodala.
Strach o dceru Radka Kašpárka: Natálii se dramaticky přitížilo, má vážné potíže s dýcháním
Andrea Kašpárková prožívá další těžké chvíle. Její devatenáctiletá dcera Natálie, která od jara bojuje s roztroušenou sklerózou, se potýká s čím dál vážnějšími problémy. K častým pádům a bolestivým zraněním se přidal úporný kašel a potíže s dýcháním.
K tomu se přidávají pády, které se opakují několikrát týdně. Natálie při jednom z nich utrpěla vážné poranění bicepsu, už dříve si kvůli problémům s pravou nohou musela nechat dát sádru. Andrea nyní prožívá chvíle, kdy může jen čekat, zda léčba zabere.
„Včera znovu dcera spadla, tentokrát naštěstí bez úrazu. Spadne několikrát týdně. Je mi jí hrozně líto. Včera mi plakala, že chce být alespoň půl roku zdravá,“ svěřila se zdrcená maminka. Podle posledních zveřejněných informací zůstávala Natálie zatím v domácí péči.
Všechno přitom začalo letos v dubnu náhle. Devatenáctiletá Natálie přestala pořádně cítit pravou ruku a nohu a měla potíže s pohybem. Rodina se obávala mozkové příhody a dívka skončila v nemocnici. Vyšetření však odhalila roztroušenou sklerózu, chronické onemocnění centrálního nervového systému, které může narušovat pohyb i další tělesné funkce. „Když jsem zjistila, že mám roztroušenou sklerózu, myslela jsem si, že umřu,“ přiznala Natálie v červnu.
Pro Andreu je pohled na trápení vlastní dcery o to bolestnější, že sama má za sebou vážné zdravotní problémy. V únoru 2025 prodělala mozkovou příhodu a následná vyšetření odhalila vrozenou srdeční vadu, kvůli níž musela podstoupit operaci. V témže roce se jí navíc rozpadlo manželství se známým šéfkuchařem Radkem Kašpárkem, s nímž má syna Sebastiana. Letos se tak musí vyrovnávat s další těžkou zkouškou. Syn nedávno také skončil v nemocnici kvůli zánětu kyčle, stav jeho sestry je ale přece jen vážnější.