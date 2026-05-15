Světově proslulý zpěvák vystupující pod jménem Sting je otcem celkem šesti, dnes už dospělých, dětí. A přestože za svou kariéru nashromáždil takový majetek, že by nikdo z jeho potomků nemusel mít obavy o svou budoucnost, hudebník to vidí jinak a nehodlá svým dětem žádné velké dědictví odkázat.
Sting své potomky překvapil: O miliony se s nimi dělit nehodlá
Přestože během své hvězdné kariéry vydělal pohádkové jmění, jeho šest dětí z něj podle všeho neuvidí ani zlomek. Legendární zpěvák Sting překvapil otevřeným přiznáním, že svým potomkům nehodlá odkázat velké dědictví. Místo milionů jim chce dát něco jiného – lekci samostatnosti. „Moje děti přece nejsou žádná ořezávátka,“ vzkázal nekompromisně.
„Všechny moje děti dostaly do vínku výjimečnou pracovní etiku. Může to být vrozené a může to být i tím, že jim říkám, že pracovat musejí. Rodinné jmění utrácím já, platím jim z něj vzdělání. A to, jak se uživí, už je na nich,“ řekl Sting v pořadu CBS News Sunday Morning. Na dotaz moderátora, zda to není vůči vlastním dětem necitlivé, měl jednoznačnou odpověď.
„Není na tom nic krutého,“ prohlásil čtyřiasedmdesátiletý zpěvák. „Spíš jim tím naopak prokazuji laskavost a důvěru v to, že si dokážou poradit po svém. Moje děti přece nejsou žádná ořezávátka,“ chválí všech svých šest dětí. Dvě má z prvního manželství s herečkou Frances Tomelty. Další čtyři pak s druhou ženou Trudie Styler. „Moje děti jsou nesmírně samostatné. Nehrozí, že by jen tak nečinně čekaly na kapesné, a já bych je ani nikdy nechtěl připravit o to životní dobrodružství toho, když se člověk musí uživit na vlastní pěst,“ myslí si hudebník, který si svou cestu také musel prošlapat sám.
„Je to úžasné a zároveň i těžké. Nic jsem jim nenasliboval. V nouzi bych jim samozřejmě pomohl, ale oni ode mě nic nečekají – jsou prostě nezávislí,“ ujišťuje Sting, že by své děti nikdy nenechal na holičkách. S dědictvím ale počítat nemohou. „Rozhodně jim nehodlám nechat nějaké svěřenecké fondy, které by jim umožnily nemuset se o nic starat. Všechny moje děti to vědí a téměř nic ode mě nežádají, čehož si na nich velice vážím a respektuji. Chtějí zkrátka uspět vlastními silami,“ řekl už v roce 2014 v rozhovoru pro Mail on Sunday.
VIDEO: „Jsem velký trémista,“ přiznal herec a zpěvák Jiří Korn
Zdroj: CBS News Sunday Morning, Mail on Sunday