Berenika Kohoutová vydala společně s kapelou Mutanti hledaj východisko nový singl Chatka č. 25 (Steve je prase). Zdánlivě lehká letní píseň se dotýká mnohem závažnějšího tématu – rizika zneužívání dívek vedoucími na dětských táborech. Skladba přichází v době, kdy se Česko připravuje na zavedení takzvaného dětského certifikátu, který má od roku 2027 posílit ochranu dětí před lidmi odsouzenými za závažné násilné a sexuální trestné činy.
„Steve je prase.“ Berenika Kohoutová v novém singlu otevírá téma zneužívání dívek na letních táborech
Berenika Kohoutová v nové písni otevírá téma, které se dlouho přehlíželo – kde končí nevinné letní zamilování a začíná situace, za niž nese plnou odpovědnost dospělý.
Singl Chatka č. 25 (Steve je prase) měl premiéru 14. srpna 2026 na streamovacích platformách. Text napsala sama Kohoutová, hudbu vytvořila společně s Erikem Vychytilem. Na skladbě hostují Mutanti hledaj východisko a vydává ji Warner Music Czech.
Kulisy písně jsou na první pohled důvěrně známé. Letní tábor, táborák, večerka, chatky a první zamilování. Právě prostředí, které si většina lidí spojuje s bezstarostnými prázdninami, ale může vytvářet situace, v nichž mají dospělí vedoucí nad dětmi značnou autoritu a moc.
Chatka č. 25 proto upozorňuje na hranici, která nesmí být překročena – a na odpovědnost dospělých, kteří mají děti chránit.
Téma získává další rozměr právě nyní. Od 1. ledna 2027 má v Česku začít fungovat tzv. dětský certifikát, tedy zvláštní evidence skutečností důležitých pro práci s dětmi. Jejím cílem je zabránit lidem odsouzeným za vybrané závažné násilné a sexuální trestné činy v práci, při níž by přicházeli do kontaktu s dětmi.
„Mám dvě malé dcery a sama si čím dál víc uvědomuju, jak byly dřív tyhle nerovné ‚letní lásky‘ na táborech vlastně brané jako něco normálního. Že se nezletilá holka zamiluje do dospělého vedoucího, padne nějaká pusa nebo se stane něco víc, bylo okolím často vnímané skoro jako roztomilá součást dospívání. Jenže málokdo přemýšlel nad tím, že odpovědnost je vždycky na tom dospělém a jak moc může taková zkušenost dítěti ublížit. I o tom je Chatka č. 25. Pokud tahle písnička pomůže tohle téma znovu otevřít a připomenout, že podobné situace nejsou a nikdy nebyly v pořádku, budu ráda. A právě proto považuju za důležité i to, že od příštího roku začne platit dětský certifikát, který má ochranu dětí posílit. Přála bych si, abychom podobné věci už nikdy nevnímali jako normu,“ říká Berenika Kohoutová.