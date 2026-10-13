Herec Jiří Štěpnička si své soukromí pečlivě střežil, a tak málokdo tušil, že měl hned tři sourozence. Přestože každý z nich měl jinou životní cestu, pojilo je rodinné pouto, které přetrvalo i do dospělosti. Až do posledních chvil navíc zůstali v kontaktu. Nejmladší sestra Simona dokonce přijela za bratrem z Mnichova do Prahy den před jeho smrtí. V domově, kde dožil spolu strávili celé odpoledne a ona se s ním tak stihla osobně rozloučit.
Štěpničkův bratr promluvil o drsném zážitku z dětství. Jirka mě málem utopil, vzpomíná
Den před smrtí se s ním ještě stihla rozloučit. Nejmladší sestra Jiřího Štěpničky přijela za umírajícím hercem až z Mnichova a v pražském domově spolu strávili celé odpoledne. Teď se na povrch dostávají i další rodinné vzpomínky. Jeho bratr Jan například prozradil, jak ho slavný sourozenec v dětství málem utopil v rybníku plném pulců.
Štěpnička byl nejstarším ze čtyř dětí malíře Jana Samce. Jeho maminkou byla slavná herečka Jiřina Štěpničková, která skončila ve vězení poté, co se s malým synem pokusila uprchnout za hranice. Když se později vrátila, bylo Jiřímu třináct let. Jeho mladší sourozenci Varvara Divišová a Jan Samec měli jinou maminku, nejmladší Simona pak další. Přesto mezi nimi podle vzpomínek nebyly žádné problémy. „Jirka s námi vyrůstal, když byla jeho máma ve vězení za pokus přejít státní hranici. Byli jsme prostě brácha a sestra, nic jsme neřešili,“ řekla Blesku sestra Varvara. Na společné dětství má jeho bratr Jan i jednu pořádně divokou vzpomínku. „Brácha mě jednou málem utopil. Nechal mě v rybníku chodit po dně, koukala jenom moje čepička. Polykal jsem vodu, byli v ní pulci,“ zavzpomínal Jan.
Sourozenci spolu zůstali v kontaktu i v dospělosti. Jiří, který se věnoval herectví a dabingu, podporoval bratra také v jeho výtvarné tvorbě a často recitoval na jeho vernisážích. Spojovala je i láska k horám. „Hodně nás všechny bavilo lyžování, scházeli jsme se pravidelně v Korutanech. Ale jezdili jsme za Jirkou v létě taky na jeho chalupu,“ doplnil Jan. Přestože se jejich životy ubíraly různými směry, společné chvíle si dokázali najít.
Nejmladší sestra Simona se později usadila v Německu, ani vzdálenost ale jejich vztah nepřerušila. Když se Jiřímu blížil konec života, vypravila se za ním do Prahy a stihla s ním strávit poslední společné odpoledne. Herec zemřel v neděli 11. října 2026 ve věku 79 let. Pochován bude na Vyšehradě, kde před lety zakoupil hrob. To udělal poté, co mu zemřela milovaná manželka. Na stejné místo pak nechal přesunout i ostatky své milované maminky. Odpočívat tak bude po boku svých nejdůležitějších žen.