Od doby, co herec a komik Štěpán Kozub oznámil rozpad manželství s tanečnicí Barborou Drulákovou, se kterou má také malou dceru Anežku, se pouze spekulovalo o tom, že by mohl mít nový vztah. On sám před pár měsíci prozradil, že je znovu zamilovaný, identitu partnerky ale držel v tajnosti. Až dosud.
Štěpán Kozub má novou partnerku. Je to zpěvačka a kolegyně z divadla
Komik Štěpán Kozub si nedávno prošel bolestivým koncem manželství. Jak se ale zdá, vše je zapomenuto a jeho nová partnerka skvěle vychází i s jeho malou dcerou.
Nyní už však není tajemstvím, že je šťastný po boku kolegyně z divadla Mír, zpěvačky Barbary Kanyzové. Byla to právě ona, kdo na svém profilu na Instagramu sdílela sérii společných fotografií a přidala také velmi láskyplné vyznání, ve kterém se světu svěřuje s tím, co na svém partnerovi miluje a obdivuje.
„S tebou je náš život plný nových cest a krásných míst. Až s tebou chápu, jak silné a výjimečné může být pouto otce a dcery. S tebou je život mnohem chutnější a o pár chlupů radostnější,“ popsala jejich společný život plný cestování, ale i obyčejně šťastných chvil. Vyzdvihla také to, jaký vztah má komik se svou dcerou. „Velmi obdivuji, s jakou pílí, vytrvalostí a nezlomností dokážeš dávat světu tolik radosti a kus sebe. Miluji Tě,“ zakončila své vyznání.